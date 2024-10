Demi Lovato tiene el 'old Hollywood look' ideal para una boda de invierno

¿Cómo podríamos describir el estilo de Demi Lovato? Bueno, la realidad es que a lo largo de los años, y conforme ha ido avanzando su carrera, su sentido de la moda ha ido evolucionando con ella. Es así que hemos podido verla en diferentes etapas del estilo que se han movido desde una esencia femenina y romántica, hasta pasar por etapas donde el rock y el punk definían perfectamente su guardarropa. Sin embargo, hoy en día la artista ha encontrado un estilo más sólido que se basa en prendas llenas de sensualidad y elegancia que resaltan su personalidad fuerte y determinante.

© Getty Images Demi Lovato en 2008

Por esta razón es que en cada aparición, concierto o evento en el que la vemos, no podemos dejar de admirar sus elecciones, tanto de moda como de belleza. El wet look, los labios en rojo vibrante y las prendas ajustadas y radiantes, son parte protagónica de su armario. Es por eso que no pudimos dejar de notar y admirar el vestido que la cantante llevó para la celebración anual de “Women of the Year” en Nueva York, donde dejó verse con un vestido de acabado vintage.

Así deslumbró Demi Lovato con un vestido de apariencia old Hollywood

Este año, el hotel Times Square Edition se llenó de celebridades para celebrar el gran evento de “Women of the Year”; un espacio que busca resaltar la aportación femenina en diversas industrias como el arte, los negocios, el entretenimiento y la ciencia. Es así que numerosas mujeres de gran renombre se dieron cita en la Gran Manzana para ser parte de esta celebración.

© Getty Images Demi Lovato

Claramente, un evento como éste ameritaba majestuosos looks que resaltaran a la perfección la personalidad y talento de cada una de las invitadas. Entre los nombres que sobresalieron en esta gala encontramos a Brooke Shields, Billie Eilish, Nicky Hilton y muchas más. Entre estos nombres también sorprendió Demi Lovato, quien llegó con un elegante vestido que nos recordó a las divas de Hollywood de los años 50's.

El vestido en cuestión estuvo compuesto por una parte superior estilo corset strapless y una parte inferior ajustada, recta hasta el piso. Para complementar este maravilloso atuendo, acomodó su larga cabellera en ondas voluminosas con un acomodo lateral para referenciar a las grandes actrices de la época del cine de oro. Otro detalle que resaltó fue su sombra de ojos y delineado en tonos grises para dar ese acabado estilo “coal eyes” que sin duda tendremos que replicar en nuestro próximo evento.

© Getty Images Demi Lovato

Así que, si estás pronta a convertirte en invitada a una boda o graduación, puedes utilizar la fórmula perfecta de Demi Lovato al incorporar un vestido vintage elegante y un maquillaje a juego.