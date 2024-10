El innovador vestido de Aislinn Derbez elaborado con plantas reales

Esta ha sido una gran temporada para la actriz mexicana, pues durante la pasada Fashion Week fue una de las exclusivas invitadas a presenciar las entregas de reconocidos diseñadores como Roberto Cavalli y Fendi, donde Aislinn Derbez se posicionó como un referente del estilo latino y una representante de México en eventos de calibre internacional en la industria de la moda.

Ahora bien, la protagonista de “A la Mala” podrá ser toda una fashion icon, pero eso no quita su interés por la sustentabilidad y el medio ambiente, por lo que su presencia en los Sustainable Fashion Awards en Milán era un evento que no se podía perder.

Los CNMI Sustainable Fashion Awards, evento que cierra la Semana de la Moda en Milán, celebran a las marcas y propuestas que se distinguen por priorizar en sus procesos los derechos humanos, la economía circular y la justicia ambiental.

Aislinn Derbez y su vestido confeccionado a mano

© Getty Images Aislinn Derbez en los CNMI Sustainable Fashion Awards 2024

La actriz llevó a los Sustainable Fashion Awards un diseño de Iann Dey, una marca mexicana fundada por Iván Gallegos y David Márquez que busca enaltecer la moda mexicana y latina alrededor del mundo. Aunque se han hecho de fama por sus diseños nupciales, en esta ocasión se robaron la atención del público y el internet por confeccionar un vestido a partir de piezas de madera, cristales, piedras, lentejuelas y canutillo, todos bordadas a mano.

© @aisliinderbez Un close up al innovador vestido de Aislinn Derbez elaborado con germinados reales

La silueta strapless y acorsetada no es cualquier vestido, puesto que también contaba con semillas de chía que fueron germinadas, lo que permitió que crecieran plantas naturales directamente sobre la prenda como parte de la confección simbolizando la conexión entre los minerales y la tierra como todo un tributo a la naturaleza y al valor de la artesanía. Un diseño completamente innovador hecho especialmente para la mexicana que fusionó la naturaleza con la alta costura.

Aislinn Derbez y su rol con la sustentabilidad

La actriz ha mencionado públicamente su interés por cuidar el planeta, incluso cuenta con su propia marca de cuidado personal “Amai Natural”, una marca de cosméticos natural y zero waste. Cuentan con productos que van desde shampoo y acondicionador sólidos, hasta desodorante en barra libre de químicos que pueden ser dañinos para la salud.

Su interés por la moda no está peleado con su preocupación por el medio ambiente, y su look para los Sustainable Fashion Awards es la prueba perfecta, en donde a través de su atuendo logró hacer todo un “statement”. La actriz trabaja de lado de Jessica Marmolejo, su stylist de confianza y con quien planifica los looks que lleva a eventos importantes como todos aquellos a los que asistió durante la semana de la moda en Milán.