Inspírate en Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi para tu siguiente disfraz de Halloween en pareja

La pareja recientemente sorprendió al mundo después de revelar todos los detalles relacionados a su boda en Italia en mayo de este año, una ceremonia pequeña en la que estuvieron únicamente invitados cercanos a la pareja, sus respectivas familias y las amistades más íntimas.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi iniciaron su relación en el 2021 y fue en el 2023 que anunciaron al mundo su compromiso. La pareja de 20 y 22 años respectivamente caminó por el altar a mediados de este año y las fotos -con espectaculares escenarios de fondo- han dado la vuelta al mundo.

© @milliebobbybrown Una de las imágenes que compartió la actriz en sus redes sociales sobre su boda en Italia

Los 'matching looks' de Jake Bongiovi y Millie Bobby Brown

Con el comienzo de octubre llega la expectativa de Halloween y los disfraces alrededor de esta celebración, convirtiéndose es la oportunidad perfecta para jugar con la moda e indumentaria. Por lo que la joven pareja se ha dado a la tarea de inaugurar la temporada de disfraces con un look deportivo coordinado que no pasó desapercibido en sus redes sociales.

© @jakebongiovi Jake Bongiovi y Millie Bobby Brown

El hijo del roquero Jon Bon Jovi compartió en su cuenta de Instagram una imagen en donde posa con su nueva esposa, donde ambos llevan camisetas blancas personalizadas con los títulos de "Mr Bongiovi" y "Mrs Bongiovi", evocando ese sentimiento de recién casados. Estas playeras llevan el número 24 estampado en grande, simbolizando su conexión en pareja. Este outfit deportivo refleja el enfoque relajado y divertido que ambos tienen en torno a la moda.

El conjunto se complementa con shorts blancos, medias hasta la rodilla y zapatillas deportivas, manteniendo una estética limpia y clásica que resalta en el escenario verde y campestre que los rodea. Las camisetas personalizadas sugieren una temática romántica que parece ideal para Halloween o una fiesta de disfraces casual, “effortless” pero muy cool.

Los recién casados demuestran que no hay nada más in que coordinar con tu pareja este Halloween, ya sea que quieras organizar una fiesta o vayas a asistir a alguna otra, es una manera divertida y romántica de integrar y combinar los looks, eligiendo alguna temática que les guste a ambos.