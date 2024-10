Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi comparten las fotografías de su romántica boda en Italia

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi al fin han compartido las imágenes de su romántica e íntima boda en la Toscana. A casi cinco meses de su 'gran día', la joven pareja de recién casados ha publicado a través de sus redes sociales algunos vistazos de lo que fue su enlace, el cual se llevó a cabo en Villa Cetinale, una villa barroca del siglo XVII en Italia, lugar en el que estuvieron acompañados por sus amigos y familiares.

© @jakebongiovi Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron en mayo, pero ha sido hasta ahora que han salido las fotos de su enlace

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Millie compartió las postales de ese mágico día. "Por siempre y para siempre, tu esposa", escribió la actriz conocida por su personaje como Eleven en la serie Stranger Things. Para su soñado enlace, la joven estrella lució un espectacular vestido de Galia Lahav. Tanto la madre de Millie, Kelly Brown, como Dorothea, mamá del novio, lucieron vestidos diseñados por la misma casa de Alta Costura.

© @divinedayphotography/ Galia Lahav Millie Bobby Brown usó un vestido de Galia Lahav para su boda con Jake Bongiovi

Por su parte, el hijo del músico Jon Bon Jovi, también hizo lo propio en sus redes sociales y publicó un carrusel de fotos. "Por siempre y para siempre, tu esposo", escribió junto a sus fotos de recién casado. En las postales, se puede apreciar al pareja intercambiando sus votos bajo un arco de flores blancas. En otras de las instantáneas, los novios se dejan ver sonrientes y cómplices en su soñada boda. Incluso, para beneplácito de sus fans, Jake, de 22 años, publicó una foto al lado de su famoso padre.

De acuerdo con los reportes sobre la boda, se reveló que los padres de Jake, Jon Bon Jovi y Dorothea Bongiovi estuvieron presentes, así como los padres de Millie. "Fue algo discreto y muy romántico con la familia más cercana de ellos, mientras ambos intercambiaban sus votos", reportó The Sun en mayo pasado, al momento en el que se dio a conocer la noticia del discreto enlace.

Ahora con las imágenes de la celebración, queda más que claro que fue un evento de lo más romántico, pues en las fotografías, ambos lucen elegantes y sobre todo muy enamorados, intercambiando miradas y sonrisas que dejan ver que su relación, la cual tienen desde 2021, no hace otra cosa que fortalecerse con el paso del tiempo.

Las fotos de la boda de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi View post on Instagram

A finales de mayo, el intérprete de It's my life confirmó en The One Show (BBC) la boda de su hijo, al referirse a los recién casados. "Ellos están bien. Ellos son absolutamente fantásticos. Fue una boda familiar muy pequeña, la novia lucía preciosa y Jake estaba muy feliz".

Días después de su boda secreta, Brown y Jake fueron captados en los Hamptons, ambos luciendo sus anillos de boda. Incluso, la estrella de películas como Enola Holmes dio a sus fanáticos un vistazo de su anillo de bodas durante un video de su rutina de belleza, el cual compartió en mayo pasado a través de Instagram.

El 3 de junio, Millie, de 20 años, y Jake, de 22, exhibieron con orgullo su estatus de recién casados en una salida a Universal Studios en Orlando, Florida. En las fotos de sus redes, se aprecia que Brown lució un par de pantalones cortos de mezclilla con la palabra "wifey" y una gorra blanca con la frase "wife of the party" mientras se divertían y se subían a las atracciones del parque temático.