Rihanna se une a la tendencia de piezas afelpadas para celebrar a A$AP ROCKY en Nueva York

Una de las parejas favoritas de todos los tiempos, Rihanna y A$AP Rocky, han sorprendido en los últimos días por su paso en Nueva York. Los enamorados, quienes constantemente están siendo fotografiados juntos por la Gran Manzana mientras tienen citas y tardes de desconexión, recientemente fueron vistos por el cumpleaños número 36 del rapero. Y es que, además de ser una pareja que se caracteriza por pasar mucho tiempo juntos aún a pesar de sus apretadas agendas, también se han posicionado ya como dos iconos del estilo y la moda.

© Getty Images ASAP Rocky y Rihanna

Si bien el estilo del rapero suele ser mucho más relajado y casual que el de Rihanna, no cabe duda que ambos saben cómo dar de qué hablar cuando son vistos en ocasiones especiales. Y es que a pesar de sus notables diferencias de estilo, ambos han aprendido a combinar de una manera poco común pero muy especial al mismo tiempo. Por supuesto que, bajo este panorama, es que la feliz pareja debía sorprender con sus looks de celebración por el cumpleaños de A$AP Rocky; el cual fue celebrado por la noche en Nueva York.

¿La sorpresa de la noche? Ver a Rihanna portando una de las tendencias que vienen directo de las pasarelas y que promete convertirse en un “must” este otoño-invierno.

Así lleva Rihanna el abrigo afelpado para su cita en Nueva York

© Getty Images Rihanna

Sabemos que para la cantante cualquier ocasión es suficiente para portar looks cargados de sensualidad que saquen el mayor provecho a su escultural figura. Por eso es que para el cumpleaños de A$AP Rocky, la intérprete decidió llevar un vestido ajustado de la colección Primavera 2025 de LaQuan Smith. Esta pieza sobresalió por su acabado satinado en color negro que le dio ese toque único al look. Las gafas de sol no podían faltar para un atuendo nocturno por lo que Rihanna eligió unas de Dolce&Gabbana. También resaltaron sus sandalias brillantes de Gianvito Rossi.

Sin embargo, la estrella del atuendo fue un espectacular abrigo corto afelpado en color marrón oscuro que le dio esa esencia maximalista al look. Y es que en los últimos días hemos comenzado a ver ejemplos de esta tendencia por todos lados. Un ejemplo de ello fue Angelina Jolie quien, hace unos días, decidió portar una bata afelpada color negra para el Festival de Cine de Nueva York. Tampoco pudo pasar desapercibida Kim Kardashian quien eligió un bolso XL afelpado para su paso por Los Ángeles el fin de semana. No cabe dudas que, si tres de las mujeres con mayor estilo del momento están llevando esta tendencia, es momento de que todos la sumemos a nuestro armario.

© Getty Images Angelina Jolie

© Getty Images Kim Kardashian

Así puedes llevar la tendencia de las piezas afelpadas

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Abrigos XL ¿Cómo olvidar la tendencia mob-wife que arrasó internet? Bueno, pues la mejor manera de llevar la tendencia de las prendas afelpadas es con un abrigo XL que eleve a la perfección cualquier atuendo.

© Edward Berthelot,Getty Images Detalles únicos Intenta incluir piezas atemporales de otoño con detalles afelpados que le den ese aire único a cualquier look.

© Daniel Zuchnik,Getty Images Accesorios Tal como lo hizo Kim Kardashian, incluir accesorios afelpados siempre será una gran idea. Desde bolsos hasta guantes, este toque es perfecto para invierno.