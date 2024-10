Las claves para elevar tus jeans en otoño según Selena Gomez y Karlie Kloss

No hay nada como la temporada de otoño, pues esta es en la que celebs y style icons salen a lucir los mejores looks para la baja de las temperaturas, no sólo porque marca el inicio de la temporada invernal sino porque empezamos a ver las tendencias que vimos en pasarelas a principio de año inundar las calles.

Selena Gomez y Karlie Kloss son dos figuras que reflejan estilos casuales con un toque urbano, cada una con su propia interpretación de lo que es un atuendo casual pero sofisticado. ¿Qué tienen en común? ambas han encontrado la forma de elevar un par de jeans en otoño. Ya sea para una salida de fin de semana o para la oficina, deja que ambas sean tus musas de estilo esta temporada.

El atuendo perfecto para llevar on-the-go

Karlie Kloss ha sido vista en las calles de la ciudad más stylish del mundo, Nueva York, dando un tranquilo paseo con sus hijos. La supermodelo eligió una de las fórmulas de estilo ideales para elevar la mezclilla en la temporada de otoño: un suéter negro con escote en V y botones al frente, y un par de botines y bolso del mismo color, manteniendo su estética minimalista.

© Grosby Group Karlie Kloss es vista por las calles de Nueva York dando un paseo con sus hijos

Este look es ideal para el día a día o incluso para alguna salida nocturna muy casual. Lo que destaca este outfit del resto, es que aunque es casual, tiene un juego de texturas que lo mantiene interesante.

Denim con un ‘twist’

Así como Karlie Kloss, Selena Gomez sabe cómo elevar un par de baggy jeans, pues apostó por llevarlos con un top negro de manga larga y escote en V. La actriz se muestra en las calles de Manhattan confiada y moderna, eligiendo una silueta de jeans sueltos y de tiro alto que le dan un toque casual que complementa con blusa ajustada que le da ese elemento de sofisticación.

© Getty Images Selena Gomez en Nueva York

Los accesorios distinguen y elevan un outfit del resto y en esta ocasión, Selena agregó un cinturón negro con detalles dorados, asegurando que las piezas se sientan conectadas. Este tipo de atuendo es perfecto para transitar entre lo casual y lo chic, ideal para ocasiones donde se requiere un equilibrio entre comodidad y estilo sin perder el sentido de la moda. Replica la fórmula de Selena con zapatos de tacón para cualquier cena con amigas, un look effortless muy femenino. Sin embargo, si quieres hacer de este combo un poco más casual, no dudes en cambiar los zapatos de tacón por un par de sneakers.