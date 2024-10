Zendaya reaparece como invitada de Louis Vuitton en París

Después de muchos días llenos de moda, la Semana de la Moda en París llegó a su final. En estos días pudimos ser testigos de grandes momentos para la industria de la moda con desfiles de firmas legendarias como Chanel, Dior, Coperni o ETAM. Sin embargo, había una marca que faltaba de demostrar toda su creatividad y elegancia sobre la pasarela. Sí, hablamos de Louis Vuitton. Para una ocasión así de especial, la firma eligió las instalaciones del Museo de Louvre para mostrar una colección cargada de maximalismo y un homenaje a los baúles; insignia de la marca.

Además de sorprender con una propuesta única y diferente a lo que la firma acostumbra, Nicholas Ghesquière, Director Creativo de la firma, nos deleitó con la presencia de invitados especiales entre los cuales encontramos nombres como Chloë Grace Moretz, Sandra Huller y, una de las grandes musas de la casa, Zendaya.

© Getty Images Louis Vuitton Spring-Summer 2025

Ésta última sorprendió con un look inspirado en la moda retro y con toques masculinos. Nuevamente, su sinergia con Law Roach se hizo presente.

Zendaya entre las mejores vestidas del desfile de Louis Vuitton

Sabemos perfectamente que Zendaya siempre dice “sí” a piezas de archivo y que estén cargadas con esos toques nostálgicos que tanto nos gustan. La hemos visto llevar un sinfín de estilos, piezas y materiales y no podemos negar que, se ponga lo que se ponga, siempre lucirá impecable. Y es que la tarde noche de ayer no fue la excepción cuando la actriz llegó al desfile de Louis Vuitton; firma con la que la joven tiene una estrecha relación desde hace mucho tiempo.

© Getty Images Zendaya

Para celebrar el final de Paris Fashion Week, Zendaya eligió un atuendo compuesto por un blazer de hombreras maximalistas en color negro, con una solapa cruzada en color blanco. El toque especial fue la flor que decoraba la prenda en color rojo. Sin duda, esta pieza le dio un acabado masculino al look. Para la parte inferior, Zendaya decidió sumarse a la tendencia de las faldas de globo con una pieza en color beige. Para cerrar, portó un bolso de mano de strap corto en color negro.

© Getty Images Zendaya

El beauty look se mantuvo igual de impactante al llevar su corta cabellera relamida hacia atrás para seguir con la esencia masculina.

Ana de Armas también sorprende como invitada del desfile de Louis Vuitton

Las sorpresas de la velada no terminaron ahí pues la actriz cubanoespañola también fue una de las grandes apariciones de la noche en el desfile. La joven ha adquirido mayor presencia y popularidad internacional además de ser una amante de la moda y el lujo. La actriz tuvo su primer campaña de la mano de Louis Vuitton en 2023 con su línea de Alta Joyería diseñada por Francesca Amfitheatrof.

© Getty Images Ana de Armas

Para la velada de ayer, la española eligió un body en color negro que resaltó con romanticismo gracias un vestido see through de encaje en el mismo color. La actriz acompañó este memorable look con un bolso de mano con diseño de baúl y unos botines negros de tacón que le dieron ese giro inesperado al look.