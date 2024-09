Deja que Lila Moss inspire tu siguiente 'look' para la oficina

Muchos pensarán que no hay nada de novedoso en un traje, sin embargo, todo está en la estructura. Revisa los que tienes en tu armario y, de ser posible, actualízalos con un sastre, pero no dejes de elegir este clásico infalible para lucir sofisticada, elegante y con autoridad en tus reuniones de equipo. Sobre las blusas, puedes combinarlos con suéteres, cuellos altos, t-shirts y muchas otras opciones, pero juega un poco con el look andrógino poniendo una button up shirt, incluso puede ser estampada. Complementa con un clean girl look y tendrás una apariencia ganadora.