Kendall y Kylie Jenner, Gigi Hadid y Camila Cabello en la fiesta de cumpleaños de Rosalía en París

Las calles de París se encuentran colmadas por las fashionistas que deslumbran con sus estilos para ir a conocer las propuestas de las firmas para la próxima temporada, sin embargo, un evento extraoficial también ha tenido a las mejores invitadas y, sin duda, looks memorables que vale la pena destacar.

Se trató de la celebración de cumpleaños de Rosalía; la cantante española famosa por éxitos como “Motomami” acaba de cumplir 32 años y, para el festejo, organizó una reunión con sus girls, quienes fueron captadas a su llegada a este convite lleno de estilo.

La cita, que fue en el Hotel Particulier en Montmartre, se dio luego de que la famosa española fuera sorprendida por algunos de sus fans con un pastel. Para la noche, se decantó por un juguetón atuendo blanco, el cual combinó con tacones de punta color cobre y una estola en contrastante café claro. Sin duda un outfit digno de la festejada.

Pero no todo es felicidad y amigas en la vida de la intérprete de “Bizcochito” y ha trascendido que, en lo referente al corazón, Rosalía se encuentra viviendo el duelo de su ruptura con el actor Jerremy Allen White, a quien ya se le ha visto besándose con una de sus compañeras de reparto en la serie “The Bear”. Sin embargo, la ausencia del actor en el festejo y su probable separación no impidieron que la cantante pusiera su mejor cara para iniciar su nueva vuelta al sol; aquí te presentamos su atuendo de cumpleaños, sus invitadas y sus grandes looks.

Ellas fueron las invitadas a la fiesta de cumpleaños de Rosalía

© The Grosby Group Gigi Hadid y Kendall Jenner

© The Grosby Group Anya Taylor-Joy

© The Grosby Group Irina Shayk

© The Grosby Group Anastasia Karanikolaou y Kylie Jenner