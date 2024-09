Serenata de sus fans, una fiesta con estrellas y regalos: así fue el festejo de Rosalía por su cumpleaños 32

No todos los días se cumplen años, así que cada celebración es una oportunidad de hacerlo especial, justo como en el caso de Rosalía, quien el pasado 25 de septiembre festejó su cumpleaños número 32. Esta nueva vuelta al sol ha coincidido con su presencia en Paris Fashion Week, por lo que ha recibido su cumpleaños en el corazón de la capital francesa.

© Backgrid/The Grosby Group Rosalía es sorprendida por sus fans a las afueras de su hotel

La cantante dio un vistazo de sus festejos en sus redes sociales, pero además de esto, fue sorprendida por sus fieles seguidores, quienes la esperaron a las afueras de su hotel con un pastel y le dieron una serenata del clásico Feliz cumpleaños. En medio de una llovizna, los fans festejaron a la cantante, quien salió a recibirlos muy atenta y con la mejor de sus sonrisas, admirada por tan bello gesto. "Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz", se escuchan, al unísono varias voces en el clip. "Está lloviendo Dios mío. ¿Están bien? No debían... ", dijo la intérprete de Con altura.

Así fue la sorpresa de los fans de Rosalía a la cantante (Crédito: Grosby Group)

Sus fans le insistieron para que soplara la vela de su pastel y pidiera un deseo, como suele hacerse. Rosalía cerró los ojos y pidió su deseo, además de soplar la velita de la tarta. Nuevamente les agradeció y se inclinó en señal de agradecimiento a sus fieles seguidores quien hicieron lo posible para festejarla, pese a la lluvia.

© Splash News/The Grosby Group Rosalía es sorprendida por sus fans

En sus redes, Rosalía también compartió parte del festejo, el cual reunió a algunos de sus mejores amigos en la llamada 'Ciudad Luz'. Junto a las imágenes y videos que publicó, la cantante escribió: "Me lo pasé genial en mi cumple muchas gracias n se puede pedir + aaaaaaaa".

© @rosalia Rosalía en los festejos de su cumpleaños 32 en París

La gran fiesta de Rosalía entre estrellas

Rosalía festejó en París hasta altas horas de la noche su cumpleaños 32, en una fiesta repleta de celebridades como Kendall y Kylie Jenner, Anastasia 'Stassie' Karanikolaou, Gigi Hadid, Irina Shayk, Willow Smith, Camila Cabello y Anya Taylor-Joy.

© Splash News/The Grosby Group Gigi Hadid y Kendall Jenner captadas en la fiesta de Rosalía

Para la ocasión, Rosalía llevó un look en blanco con un top con puntas en la parte frontal y una mini falda tipo tutú con cola, el cual acompañó con un estola de pieles.

© @rosalia.vt Rosalía con el look de su fiesta de cumpleaños

En el festejo, en el que también le cantaron el clásico Happy Birthday, incluso hubo merchandising referente a la celebración, como camisetas en colores negro, blanco y rojo con diferentes estampados que hacían alusión al cumpleaños de Rosalía y destacaban la llamada libra season (temporada de libra), esto por el signo del zodíaco de la artista. "I got bizcochito'd last night at Rosalía's birthday party", se leía en una de las playeras, mientras que en otra estaba estampado el rostro de la cantante así como como una balanza, que representa el signo del zodíaco de libra.