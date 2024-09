Eva Mendes es la reina del 'animal print' durante la promoción de su libro infantil en Nueva York

Eva Mendes nos ha demostrado que la tendencia mob wife no se va a ningún lado este otoño durante su reciente paso por Nueva York. La actriz llegó al programa de televisión Good Morning America el día de ayer en uno de los estampados más hot de la temporada, el aminal print.

Mendes, quien no suele aparecer mucho en público, nos ha deleitado por su paso por la Gran Manzana gracias a que está promocionando su nuevo libro infantil llamado “Desi, Mami, and the Never-Ending Worries”, quien ha compartido su emoción durante el programa matutino.

El look de Eva Mendes para Good Morning America

La actriz, y ahora escritora, de descendencia cubana, eligió un vestido midi de animal print firmado por Stella McCartney de su colección Resort 2025, el cual combinó con un abrigo azul sobre sus hombros, unos maxi lentes de sol, un pequeño bolso negro y unas altísimas botas de piel. Para terminar el look, Eva apostó por un voluminoso peinado medio recogido con aires sesenteros.

© Gotham/Getty Images Eva Mendes llegando a Good Morning America en Nueva York con su libro en mano

La actriz lució elementos clave de la estética mob wife inspirada en las esposas de los “gangsters” en la époda de los sesentas y setentas, la cual tomó por sorpresa a inicios de este año, haciendo que la tendencia, además de volverse viral, llegara a las pasarelas de firmas como Dior, Zimmermann y Marni, quienes debutaron estampados de leopardo durante la presentación de sus colecciones para otoño invierno 2024.

Sin embargo, la inspiración mob wife no paró ahí, pues para la noche, Mendes estilizó lo que parece ser el mismo vestido, pero como falda. Agregando un top y un blazer oversized negro por encima para una salida por Manhattan, y el mismo bolso y las botas de piel como los principales accesorios. Dejando claro que se puede jugar con las prendas para transformar un atuendo de día a uno de noche.

© Gotham/Getty Images Eva Mendes luce de nuevo el animal print, en una salida por la noche

El nuevo libro de Eva Mendes

“Desi, Mami, and the Never-Ending Worries” explora la historia de una niña pequeña, quien tiene que lidiar con las interminables preocupaciones en su cerebro, el cual Eva ha descrito como “una historia con la que muchos papás podrán sentirse identificados. Este libro abre la puerta para que se pueda hablar de muchas cosas que cuando yo era niña, no se hablaban. Porque ya sabes, se decía que ‘los niños no tienen preocupaciones, son niños’”.

La actriz compartió también que ha contado con el apoyo de toda su familia desde el inicio, incluyendo a su esposo, Ryan Gosling, y sus dos hijas, Esmeralda de 10 años y Amada de 8.