El estilo de Drew Starkey lo ha coronado como el nuevo 'internet's boyfriend'

Drew Starkey ha destacado como una de las figuras más atractivas dentro de los jóvenes de Hollywood, lo que ha llevado a robarle el título (no oficial) de "Internet's boyfriend" a figuras como Paul Mescal y Jacob Elordi. Después de participar en la exitosa serie “Outer Banks” y su papel en “The Other Zoey”, Starkey no solo ha capturado el corazón de millones, sino que también ha creado un estilo propio que lo distingue y con el que define su estatus de it boy del momento.

La mezcla perfecta entre elegancia y “messiness”

El estilo de Drew Starkey es un reflejo de su personalidad: auténtico, relajado y sin mayores pretensiones. El actor seguido luce piezas clásicas y contemporáneas, que combina con una actitud despreocupada y “effortlessly cool” que lo hace parecer siempre cómodo y seguro de sí mismo. Si hablamos de su street style, a menudo lleva camisetas básicas, chamarras de cuero y jeans desgastados. Sin embargo, sabe cómo elevar su look con trajes impecables y con cortes limpios para eventos formales.

Starkey ha entendido el poder de los detalles y se nota en su elección de accesorios, ya que seguido apuesta por relojes minimalistas o cadenas sutiles, mismos que le dan un toque personal sin robarle protagonismo a su outfit. Además, su preferencia por colores neutros y cortes clásicos lo hacen destacar entre quienes llevan tendencias pasajeras.

© Getty Images Drew Starkey en el Festival de Cine de Venecia

Lo que hace único a Drew Starkey no es solo su atractivo físico, sino su capacidad para redefinir la masculinidad moderna a través de su estilo. Sin caer en estereotipos, su forma de vestir tiene toda una dualidad: la de un hombre que puede ser tanto rudo como refinado, tanto sensible como fuerte y este contraste es fundamental en su “sex appeal”.

La trayectoria de Drew Starkey

Aunque “Outer Banks” fue la serie de televisión que lo puso en el mapa de los ojos de Hollywood, el actor se ganó los corazones de las jóvenes después de su papel en “The Other Zoey” donde interpreta a Zach Maclaren, un joven que sin quererlo termina involucrado en un triángulo amoroso.

© Getty Images Drew Starkey con Luca Guadagnino

El actor se encuentra en Venecia debido a que se encuentra promoviendo su nuevo proyecto “Queer”, un filme dirigido por Luca Guadagnino en el que comparte pantalla con Daniel Craig (007) para interpretar los personajes protagónicos. En la producción de la película también estuvo involucrado Jonathan Anderson, uno de los diseñadores más relevantes hoy en día, por lo que no es sorpresa que a últimas fechas el estilo de Starkey haya evolucionado.

© Getty Images Drew Starkey fue invitado al desfile de Loewe Menswear Fall/Winter 2024-2025 durante PFW a inicios de año

Drew Starkey ha logrado convertirse en un ícono de estilo sin siquiera intentarlo. Su look es la personificación de la moda sin esfuerzo, un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo moderno, lo casual y lo elegante.