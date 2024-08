Las claves del estilo de Jeremy Allen White

Hoy en día, al hablar de los íconos de la moda masculina, veremos que entre ellos hay una infinidad de diferencias, sin embargo, todos mantienen una línea de estilo definida. Aunque comúnmente mencionamos a las it-girls, entre los hombres hay ciertos personajes que resaltan entre la multitud por su estilo único.

Existen factores que hacen de un hombre un referente de estilo y moda. Si pensamos en todos los famosos que tienen un estilo único y original, probablemente se nos vengan a la mente personajes como Pharell Williams y Kanye West, quienes también han experimentado en el ámbito del diseño, o quizá nuestra mente evoque a Jacob Elordi u otros que no se han involucrado de lleno en la moda, pero cada aparición pública dejan claro su buen gusto para vestir.

Jeremy Allen White: un nuevo referente de estilo

Recientemente, los ojos están sobre Jeremy Allen White, el actor se ganó el amor del público después de que se estrenó la serie de televisión “The Bear” (El Oso), donde interpreta a Carmen Berzatto, un apasionado chef que hereda el restaurante de su hermano después de que este fallece. El programa ha sido toda una sensación, y en su corta vida (se estrenó en 2022) ya cuenta con premios Emmy.

© Getty Images Jeremy Allen White en Nueva York

Aunque Jeremy Allen White no es lo que podríamos describir como “el típico galán”, tiene una personalidad y un estilo que lo hacen sobresalir del resto. No solamente se trata del estilo y las icónicas piezas (como su memorable chaqueta de franela) que el actor luce durante el programa, sino que los looks desenfadados con los que lo vemos en las calles, también generan tema de conversación.

Las claves de estilo de Jeremy Allen White

La razón por la cual Jeremy Allen White sorprende en cada ocasión es porque mantiene una misma línea de estilo y esto lo logra a través de repetir elementos: es decir, el tiene seleccionadas piezas que van de acuerdo a su personalidad y a partir de ahí, añade variaciones de las mismas para mantener dinamismo dentro del look, lo que provoca coherencia dentro de su estilo.

© Getty Images Jeremy Allen White en Studio City California

Como ejemplo, al protagonista de “The Bear” comúnmente lo vemos repetir colores y piezas en su día a día. Procura llevar camisas en tonos claros, llevarlas abiertas y con una tank top debajo, para dar ese efecto rebelde y noventero tipo Bruce Springsteen. Generalmente, lleva pantalones de mezclilla en un wash claro y deslavado, en un corte bajo y recto.

© Getty Images Jeremy Allen White en las calles de Los Ángeles.

El actor ha mencionado que sabe lo que le gusta y, sobre calzado, se trata de la silueta clásica de los Nike Cortez, un zapato que la marca discontinuó hace un par de años, no sin antes hacerle llegar un último par al actor. Además, esta clásica zapatilla popularizada por el inmortal Forest Gump, ha regresado con sigilo este 2024. En cuanto a complementos, por lo general, apuesta por accesorios clásicos como una gorra, misma que le hemos visto en repetidas ocasiones por las calles, en sus encuentros con Rosalía o incluso en sus salidas a mercados por flores.