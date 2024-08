Conoce a Naomi Osaka, la tenista que está creando su propio estilo

El apogeo del teniscore no ha desaparecido; menos aún después del torneo de Wimbledon y ahora con la llegada del US Open, eventos que deleitan a todos los aficionados de este deporte. Sin embargo, los amantes del tenis como disciplina física no son los únicos con los ojos puestos en este tipo justas deportivas, pues de un tiempo para acá, esta disciplina también ha robado la atención de los apasionados de la moda.

Y es que el teniscore llegó con películas como “Challengers” que demostraron que el deporte blanco no solamente es altamente competitivo, sino que tiene algunos de los mejores looks que podemos encontrar para inspirar nuestro próximo outfit de entrenamiento. Desde la falda de tenista, que ha estado muy presente esta temporada, hasta los vestidos de entrenamiento y las bandas para la cabeza; todo en el teniscore está de moda.

Una de las principales características de esta tendencia es la presencia, casi en un 100%, del color blanco. Se trata de atuendos femeninos pero al mismo tiempo discretos - “very demure, very mindful”. De hecho, torneos como Wimbledon, han creado códigos de vestimenta que exigen el full white para todos los competidores. Sin embargo, ¿qué pasa cuando llevamos la creatividad al límite y le damos un giro inesperado al teniscore con pequeños pops de color, accesorios y statement pieces? Eso es exactamente lo que ha hecho Naomi Osaka en la cancha.

Naomi Osaka lleva la moda a la cancha en el US Open

© naomiosaka La nipona tiene 26 años y una carrera prometedora.

No es novedad que el deporte y la moda están buscando nuevas oportunidades para mostrar su fusión; ya lo vimos con los juegos olímpicos y hoy con el tenis, y si creíamos que ya habíamos visto los mejores atuendos en la cancha, Naomi Osaka ha llegado para demostrarnos que no es así. La atleta japonesa de 26 años ha sido muy consistente en su participación dentro de la cancha y ha marcado tendencias fuera de esta. Y no solo eso, sino que la jugadora también ha expresado su peculiar estilo cuando de moda se trata.

© yoon_ambush El diseño de Yoon Ambush está inspirado en la moda "Lolita" nacida en japón.

Un gran ejemplo se dio en el Estadio Louis Armstrong, Naomi Osaka rompió todas las reglas del teniscore al llegar a su match con un atuendo en color verde limón, que no solo llamó la atención por lo vibrante del tono, sino por todos los detalles únicos que incluía. El look con el que Naomi arribó, consistió en una rompevientos blanca de Nike intervenida con un moño gigante en color verde en la espalda. Para la parte inferior, Osaka llevó una falda con volumen de tul en color blanco con verde. Los complementos de este atuendo fueron una visera, también verde, y audífonos blancos adornados con una tira de encaje y moños, fusionando también el estilo coquette que reinó a principios de año.

© Robert Prange, Getty Images La tenista se encuentra actualmente en el puesto 88 del ranking de la WTA.

Este look fue diseñado por Yoon, líder de la firma Ambush y curadora global de Nike. Yoon intervino prendas clásicas de la firma estadounidense con toques disruptivos, creativos y ultrafemeninos. Una vez que el partido dio inicio, Naomi se quitó la falda y la chaqueta para dejar a la vista un vestido de olanes en color verde, con un cinturón blanco. Por si todos estos detalles no fueran lo suficientemente sorprendentes, la tenista usó unos sneakers en color blanco con verde con un detalle de listón en moño en la parte del talón.

© naomiosaka Atención en el detalle; eso ha caracterizado en estilo de Naomi.

La diseñadora del outfit, confirmó haberse inspirado en la subcultura japonesa de las “Lolitas” y el mensaje detrás de cada pieza y diseño es una búsqueda por escapar de la adultez, para regresar a la inocencia y la niñez.