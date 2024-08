Ganni se une al calendario de Paris Fashion Week

Si no has escuchado de Ganni, seguro que has visto piezas de sus colecciones entre las fashion girlies en redes sociales. Estas blusas con moños a la mitad del pecho y mangas de globo, así como los chunky flats son sólo algunos de los artículos que han posicionado a la marca como una de las favoritas entre las it-girls de internet.

Las Copenhagen Girlies se caracterizan por tener un estilo juguetón y muy divertido que combina elementos tanto femeninos como masculinos para así lograr el balance perfecto entre ambos y conseguir una estética divertida y muy stylish. Estas características también definen a la marca puesto que la misma fue fundada en Dinamarca.

Las piezas de Ganni por lo general juegan con elementos con estructura, estampados y texturas. Tienden a tener uno o varios elementos que le dan un giro particular e inesperado.

La popularidad de Ganni

La marca ha sido todo un éxito a nivel mundial, y aunque se presentaba en la semana de la moda de Copenhagen debido a su origen, su fama y notoriedad la han llevado a crecer de manera tan significativa, que ahora será parte del calendario de la semana de la moda en París.

© Launchmetrics Spotlight Ganni PreFall 2024

Sin embargo, el presentarse en la capital francesa, no significa que la misma se vaya a deslindar de apoyar el talento local. Ganni apoya al talento danes a través de distintos programas que apoyan financieramente a emprendedores en el mundo de la moda.

El que la marca migre a ser parte de Paris Fashion Week significa un crecimiento exponencial para la misma, ya que sólo las marcas más relevantes hoy en día se presentan en la ciudad de la moda. La capital francesa ofrece una amplia plataforma para un público mucho más amplio que el de Copenhagen. Así mismo, es una gran oportunidad para posicionarse como una marca high-end.

© Launchmetrics Spotlight Ganni Resort 2024

La historia detrás de Ganni

La marca se fundó en el 2009 en Dinamarca por Ditte y Nicolaj Reffstrup. Ganni se ha ganado los corazones alrededor del mundo gracias a sus innovadores diseños y toda la ética sustentable detrás de la misma. A la par, ganó popularidad después de lanzar su campaña de #GanniGirls, en la que creó toda una comunidad de mujeres que representaban de manera precisa los valores de la marca.

© Launchmetrics Spotlight La marca no se había presentado en las últimas dos ediciones de la semana de la moda de Copenhagen y fue hasta ahora que anunció que se presentará en París.

La marca tiene todos los valores que definen el estilo escandinavo y divertido de las danesas. Aunque tienen una estética bien definida, no es estática y se mantiene en constante innovación. A la par, han sabido hacer alianzas fuertes y colaboraciones que han creado tendencias sin que sea esa la intención. Es esto el secreto detrás de su éxito.