El estilo ‘demure’ es la tendencia favorita de la temporada durante 'Oslo Fashion Week'

La frase “very demure, very mindful” es tendencia mundial y ¡nos encanta! Como muestra, los looks que hemos visto en las calles de Noruega, donde se desarrolla la semana de la moda de Oslo, capital del país escandinavo, y donde las asistentes han dejado claro que esta estética recatada viene con fuerza para la recta final de este 2024.

Gran parte de la esencia de esta moda recae en piezas discretas, con escotes poco pronunciados y longitud adecuada en faldas y pantalones, y justo eso es lo que las asistentes a este evento han mostrado en esta edición de Fashion Week.

Pero no solo el “demure” look ha sido tendencia en estos días, aquí te dejamos algunos de los must que hemos visto que llevan las noruegas y que, te recomendamos, los sumes a tu estilo si lo que quieres es estar a la moda en cualquier ocasión.

Las tendencias que hemos visto durante Oslo Fashion Week

© Christian Vierig,Getty Images Very demure Las siluetas sofisticadas y con escotes clásicos han sido protagonistas en esta temporada.

© Christian Vierig,Getty Images Flats en toda oportunidad Cualquiera que sea el look, los zapatos planos y ballerinas continúan reinando en el estilo.

© Christian Vierig,Getty Images We love animal print Si bien todo un outfit con el estampado de animal print puede ser demasiado, hemos visto que un complemento como cinturón, bolsa o zapatos puede ser una gran opción para sumarte a esa tendencia.

© Christian Vierig,Getty Images Look monocromático En esta y todas las temporadas, un estilo monocromático siempre será un acierto. Atrévete a jugar con texturas, distintas tonalidades y accesorios.

© Christian Vierig,Getty Images Biker look Ya llevamos meses con la moda de las chaquetas de motociclista y esta tendencia no se va. ¡Si es vintage, tiene un plus!

© Christian Vierig,Getty Images Preppy style Los elementos de la moda preppy están muy trendy, tal es el caso de los sacos bien estructurados y con estampado de cuadros, un must.

© Christian Vierig,Getty Images Denim para toda hora La mezclilla es un básico y la puedes elevar tanto como tú quieras. Utiliza pantalones extra anchos o una falda larga, súmale elementos más estructurados y vas a lograr un estilo edgy que nunca está fuera de tendencia.