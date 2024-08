Taylor Swift debutó un nuevo 'look' con 10,500 cristales para 'The Eras Tour'

Durante el último año, la gira mundial “The Eras Tour” de Taylor Swift se ha vuelto uno de los temas de conversación más mencionados alrededor del mundo, y esto se debe a que la cantante se encuentra siempre implementando cambios en su show que lo mantienen innovador y relevante, además de que su estilo para el tour se ha mantenido lleno de brillo y mucho glamour, no por nada tiene una canción llamada "Bejeweled".

En esta ocasión, para su más reciente presentación en Londres, se trata de un nuevo look con el que la cantante debutó durante su show. Se trata de un nuevo look que lleva la cantante durante la era de “Midnights”, un bodysuit con detalles de aplicaciones, brillos y estrellas, muy representativo de dicho álbum.

Un diseño de Zuhair Murad

Aunque este bodysuit no es el primero diseñado por la marca para la cantante, sin duda es uno de los más icónicos hasta ahora. Ahora bien, recordemos que no es la primera vez que la cantante sale con looks nuevos. Cuando llegó con su gira a Europa, el vestuario de Swift sufrió algunos cambios y modificaciones, ninguno para mal.

Este nuevo look lo presumió en uno de los más recientes shows en el Wembley Stadium en Londres, una pieza acorsetada y con detalles de fringe en los orificios de las piernas y 10,500 cristales. Incluso hay otro corsé de la misma era diseñado por Murad, una pieza con detalles cut-out y que se ajusta a la perfección a la figura de Taylor.

La cantante usa piezas diseñadas también por otras casas de moda como Vivienne Westwood y Versace. Todas estas prenda son diseñadas específicamente para Taylor, y están hechas a la medida para asegurarse de que no haya ningún tipo de malfuncionamiento durante el concierto.

Cambios más allá del vestuario

El setlist de Taylor Swift tuvo modificaciones después de que lanzó su último álbum “The Tortured Poets Department” y esto significó el recorte de un par de canciones que estaban en la edición americana como “The Archer” y “Long Live” para agregar algunas del nuevo disco como “But Daddy I Love Him” y “So High School”.

Swift agregó “The Tortured Poets Department” como una nueva era, por lo que también agregó escenografía y vestuario para la misma. Una “era” cuya estética es melancólica y tiene un efecto tipo retro.

Durante sus shows en Europa, la cantante salió al escenario con un par de sorpresas como que su novio Travis Kelce saliera como uno de sus bailarines durante la última era. Ahora, los fans están a la espera de “easter eggs” que revelen cuando la cantante vaya a lanzar la re-grabación de su primer álbum y “Reputation”.