Ashley Graham lleva vestidos camiseros y 'animal print' para despedir el verano

Con el otoño en puerta, los atardeceres y noches frescas son cada vez más notables, esto significa que pronto podremos usar los abrigos que estuvieron guardados durante la primavera y el verano, pero mientras tanto, tenemos que encontrar las piezas que sean ideales para la transición de temporada.

Si bien en verano dominaron los colores claros como el baby bue y el amarillo mantequilla, son colores que según las pasarelas de Otoño/Invierno 2024 seguirán vigentes para la temporada que está por comenzar. Sin embargo, se suman otros colores como el borgoña, el morado y el café que siempre son adecuados para los meses más fríos.

Las diferentes maneras de llevar una camisa

Las camisas son una pieza básica y muy fácil de combinar. Llévalas en verano encima de un bralette y con un pantalón estampado, o hasta en otoño e invierno como parte de tu layering (las capas de tu ropa). Así como Ashley Graham, quien apostó por llevar una falda que asemeja una camisa, ¿acaso se puede ser más original? La modelo la llevó en un tono azul cielo, muy universal y fácil de combinar, por las calles de Nueva York.

© Raymond Hall Ashley Graham en Soho, Nueva York

Combinó su falda con un top de escote redondo y lo que llaman “spaghetti straps” (tirantes delgados) que tiene un estampado rayado en la misma gama de colores y un par de zapatos blancos de tiras que contrastan, pero dan continuidad al atuendo.

A la par, y al igual que otras celebridades como Kaia Gerber, Graham a vuelto al tono natural de su melena. Se trata de un castaño oscuro, una técnica que ha demostrado mejorar la salud capilar de aquellas cuya cabellera ha pasado por múltiples procesos químicos.

El animal print es perfecto para el cambio de temporada

En otra ocasión, la modelo fue vista también por las calles de Nueva York con una silueta entallada y con estampado de animal print. Un vestido maxi (de largo a los tobillos), con un par de sandalias de tacón abiertas. Es común que la modelo apueste por este tipo de zapatos, y no es sorpresa, debido a que estos estilizan mucho la figura de aquella que las lleve.

© Getty Images Ashley en las calles de Nueva York.

El animal print, aunque no es un estampado minimalista le da mucha personalidad a cualquier look. Los diferentes colores en el mismo lo hacen muy versátil y fácil de combinar. Llévalo con una camisa de rayas e incluso con un par de sneakers rojos y seguro voltearás miradas. Por otro lado, si estas buscando una combinación menos arriesgada, no dudes en llevar este estampado con negro para cualquier evento de noche o con café, borgoña e incluso beige durante el día.