Los últimos 'looks' de Ashley Graham son la inspiración 'bridal' que necesitas si vas a casarte este año

El blanco es uno de los colores de la temporada. Es fresco, neutro y por ende muy fácil de combinar. La ventaja de estar constantemente viendo blanco en las calles es que sirve de inspiración para todas aquellas que están por celebrar su boda y todos los eventos que existen alrededor de esta celebración.

En esta ocasión, se trata de Ashley Graham, quien apostó por dos atuendos completamente blancos por las calles de Nueva York. La modelo llevó su melena tipo sirena, con un largo a la cintura y estilizado en waves, una tendencia que vimos en múltiples celebridades durante la Met Gala.

Ashley Graham en las calles de Nueva York

Apostar por atuendos completamente blancos tiene muchos beneficios, entre ellos está la elegancia de dicho color ya que se ve limpio y pulcro, sin embargo puedes agregar elementos como texturas y asimetrías para hacerlo más dinámico. Ashley Graham es el ejemplo perfecto, ya que apuesta por una silueta sencilla y ajustada strapless con una textura de encaje con la que luce sus curvas de manera espectacular.

© Getty Images Ashley Graham en Nueva York

Como segundo atuendo, la modelo apostó por un mini vestido con escote cuadrado y detalles de aplicaciones, un vestido que sin duda podríamos ver en una novia para alguno de los eventos previos a la boda como cenas, pedidas y compromisos relacionados con las nupcias. La modelo complementó con una sobrecamisa blanca con la que le da un aspecto más relajado a su look.

Los accesorios son el mejor aliado de un look monocromático

Para darle un poco más de sazón a un look monocromático, no puedes dejar de agregar accesorios. Si quieres algo más elegante apuesta por elementos de joyería para hacer layering de collares o brazaletes. Si quieres arriesgarte un poco más, no dudes en meter un pop de color, ya sea con un bolso o zapatos. Te recomendamos apostar por colores como rojo cereza, ya que con este le darás un poco mas de dinamismo y mantendrás el elemento sofisticado en tu look.

© Getty Images Ashley Graham apuesta por un vestido de aplicaciones y complementa con una sobrecamisa

La modelo lleva strappy sandals con ambos looks y apuesta por gafas de marco blanco, mismas que están en tendencia este verano. Las hemos visto en celebridades como Diane Kruger, Hunter Schafer y Selena Gomez, quienes apostaron por este tipo de accesorios en la costa francesa durante el Festival de Cannes.