Estas tendencias de moda masculina arrasaron en Colombiamoda 2024

Algo que continuamos viendo en tendencia son los pantalones de pierna amplia y telas ligeras, así que mantén en el guardarropa los jeans ajustados porque no saldrán durante todo este año. Además, cada vez son más los hombres que se atreven a colgarse un estético bolso, lo que realmente emociona. Si aún no te atreves con alguna pieza popularizada por mujeres, te recomendamos empezar con siluetas sencillas, no tan protagónicas, pero que resalten.