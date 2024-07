Hailey Bieber presume su 'baby bump' en el color del verano

La noticia de que Justin y Hailey se convertirían en papás rompió récord en redes sociales. Incluso el público ha compartido mensajes de apoyo a la pareja después de la noticia. Tal parece que la pareja (o por lo menos Hailey) nos tiene siempre a la expectativa de su próxima aparición pública para ver y admirar a través de nuestras pantallas todos los detalles de su journey hacia la maternidad.

Una de sus primeras apariciones como mom to be fue recientemente en Nueva York para la pop-up store de Rhode, su marca de maquillaje y skincare. La modelo lanzó un nuevo producto, el muy esperado pocket blush, además de nuevos tonos de su tinted peptide lip treatment. Durante el evento, se dio el tiempo de conocer a algunas de sus fans deleitando a todos los amantes de la moda con sus looks.

Hailey Bieber presume su ‘baby bump’ en amarillo mantequilla

Después de las estilosas siluetas que llevó la empresaria en Nueva York, la pareja nos ha dejado ver otro atuendo espectacular y muy chic. Justin Bieber compartió un video en sus redes sociales en donde se le ve a la pareja completamente enamorada. Abrazados en un jardín en lo que parece ser una fiesta, la pareja sostiene el ‘bump’ de Hailey, quien trae un vestido de la última colección otoño invierno de Jacquemus.

© Spotlight Jacquemus otoño invierno 2024/2025

Sabemos que la modelo es experta en imponer tendencias y esta ocasión no es la excepción. Previamente la habíamos visto llevar un manicure en este color, y ahora se suma llevando un vestido amarillo mantequilla, el color favorito del verano. Combinó este vestido con un par de gafas oscuras de marco blanco, mismas que también se han posicionado como una opción popular en cuanto a accesorios para la temporada.

Por su parte, Justin llevó un atuendo completamente opuesto a Hailey. El cantante y ganador del premio Grammy lució una playera blanca con un fit oversized, un par de pantalones tipo cargos y un gorrito o ‘beanie’ color verde neón. Además llevó una barba desenfadada y un arete plateado con el que luce súper cool.

Inspiración para las moms-to-be

La pareja decidió anunciar el embarazo después de 6 meses de éste, por lo que la modelo debe de estar en la recta final de su ‘pregnancy journey’ y a pocas semanas de convertirse en mamá.

Después de ella, otras celebridades como Margot Robbie y Alexandra Daddario anunciaron también estar esperando a su primer bebé. La actriz de “White Lotus” incluso compartió en sus redes sociales un mensaje en el que expresaba su ilusión por que su hijo vaya al preescolar con los hijos de Robbie y Bieber.

Con estas noticias y múltiples fotos de estas mujeres rondando por internet, seguro que no faltara inspiración de looks e incluso rutinas de cuidado para todas aquellas que están por ser mamás.