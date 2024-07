Emily Ratajkowski apuesta por el escote 'halter', la tendencia retro del verano

No dejamos de aprender secretos y hacks de estilo con los looks de Emily Ratajkowski por las calles de Nueva York. Observar su técnica de streetsyle se ha convertido en una de nuestras actividades favoritas ya que viendo sus diferentes apariciones, podemos enterarnos de nuevas tendencias y prendas que debemos considerar en nuestro armario. Desde vestidos veraniegos hasta zapatos dentro de la estética “ugly”, EmRata sabe cómo darle la vuelta a cualquier look.

Emily Ratajkowski

En esta ocasión, fue vista caminando, como es costumbre, con su perro Colombo, con quien usualmente comparte este tipo de momentos fashionistas. Lo que más llamó la atención de su outfit no fueron necesariamente sus pantalones estilo yoga o pilates sino el top que eligió para complementarlos.

Este fue el top que EmRata lleva y que nos encanta

Sería prácticamente imposible buscar encasillar el estilo único de Emily Ratajkowski en una estética. La hemos visto en modo sport, femenina, etérea e, incluso llevando el estilo athleisure a un nuevo nivel. Hoy, la modelo nos sorprendió sumándose a la icónica estética Y2K, con detalles nostálgicos y de referencia a los años 2000. Para su atuendo, EmRata eligió unos pantalones de yoga color café que lucieron espectacularmente la silueta de la modelo con su corte a la cadera. Y, a diferencia de lo que todos pudiéramos creer, Ratajkowski no combinó esta prenda con un top o t-shirt deportiva.

Emily Ratajkowski

Emily decidió llevar un top estilo camisa en escote halter que nos recordó a esas piezas icónicas que todos llevaban en los dosmiles. La camisa, de rayas en tonos rosados, hizo una perfecta combinación con el color marrón de los pantalones. Recordemos que el corte halter se caracteriza por tener subida en el cuello y dejar, normalmente, la espalda al descubierto.

Para complementar este look, Emily llevó sus gafas amarillas; consentidas de su guardarropa esta temporada. Además, sumó un bolso dinámico y divertido en color café que busca hacer referencia a los bolsos de compras de los supermercados. Para cerrar con broche de oro, la modelo portó un par de tenis chunky de la marca Puma.

Así puedes incorporar un top halter a tu rotación de verano

© Christian Vierig,Getty Images Halter + Denim La vieja confiable y la fórmula infalible es integrar un top estilo camisa como EmRata con unos jeans a la cadera. Estilízalo con tus accesorios de preferencia.

© Edward Berthelot,Getty Images Modo formal Si tienes un evento en puerta, puedes incluir este tipo de escote para tus blusas o vestidos. No habrá nada más deslumbrante que llevar la espalda al descubierto.