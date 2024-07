Sydney Sweeney demuestra cómo llevar calcetas translúcidas con tacones para lucir súper 'chic'

Parece que la protagonista de “Anyone but you” nos da lecciones de street style constantemente. La vimos dominar los jeans de corte bajo o low rise, el no pants look y hasta el canadian tuxedo (denim sobre denim). Sydney Sweeney trabaja de la mano de su stylist de confianza, Molly Dickson -quien también está detrás de los recientes estilismos de Bella Hadid- y con quien ha reforzado su estilo y personalidad en cuanto a moda.

Si tuviéramos que definir el estilo de Sweeney, sin duda entre su estética se encuentran las palabras femenino, romántico y sexy. Manteniendo una misma línea con todos y cada uno de sus looks con los que luce siempre espectacular, gracias a los cuales, se ha convertido en musa y embajadora de distintas marcas de moda y belleza, como Miu Miu.

¿Cómo llevar calcetas largas y lucir súper chic como Sydney Sweeney?

Aunque muchas asociamos las calcetas con el uniforme de la escuela o un estilo un poco “preppy”, son un accesorio que puedes utilizar a tu favor para darle un toque femenino y extra a tu look. Además es un accesorio del que existen miles de opciones entre las cuales elegir.

Puedes apostar por una tela tipo see-through (translúcida) para darle un efecto muy sexy a tu outfit con un par de ballet flats, o si quieres seguir la fórmula de la actriz, puedes optar por un par de tacones cerrados tipo stilettos, de esta manera aseguras que tu look se vea más femenino y elevado.

© Getty Images Sydney Sweeney con su prometido en las calles de Nueva York

La protagonista de “Inmaculada” constantemente apuesta por elevar sus atuendos con accesorios femeninos e inesperados, como este par de calcetas translúcidas en azul pastel que combinó con un blazer oversized de estampado floral, lentes oscuros y un pequeño bolso color beige para una salida nocturna con su prometido por las calles de Nueva York. Sin embargo, no es la primera vez que se decanta por este tipo de medias, ya que también las ha estilizado para darle mayor sofisticación al "no pants look" con piezas oversized. Una tendencia por la que han apostado celebridades como Jennifer Lopez y Sharon Fonseca.

© Gotham/Getty Images Hace dos meses en las calles de Nueva York en un look de Brunello Cucinelli y Jimmy Choo

El cambio de look de Sydney Sweeney

Aunque habíamos visto a la protagonista de "Euphoria" con el corte del año; un bob-cut, la actriz ahora lleva la melena larga casi a la cintura y peinada con un tipo blow-out noventero, mismo peinado que también se ha posicionado como uno de los estilos del año.

Al igual que Hailey Bieber, la actriz apostó por llevar el cabello largo después de tener su temporada como una bob-girly. Sweeney está por celebrar su boda con Jonathan Davino con quien tiene una relación desde 2018. Por lo que no podemos esperar a conocer más detalles de la boda como vestido, locación, etc.