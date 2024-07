Natalie Portman nos demuestra cómo elevar un 'look' con prendas básicas

¿Qué sería de nuestro guardarropa sin básicos como aliados perfectos? Mucho se ha hablado de la fórmula secreta para sumarse a las tendencias de cada temporada y poder destacar con atuendos inolvidables. Sin embargo, existe otra vieja confiable que podría sacarte de apuros cuando no sepas bien qué ponerte sin perder el estilo. La respuesta está, precisamente, en piezas básicas. Sí, esas prendas que llevan en nuestro armario muchos años y que nos han acompañado en nuestros mejores y peores momentos pueden ser la solución a todas nuestras crisis fashionistas.

Llevar básicos no significa que nuestro outfit no va a resaltar o que pasaremos desapercibidas. De hecho, estas prendas podrían ser lo único que nos hacía falta para encontrar el look ideal de verano. Si hay dudas de cómo los básicos de toda la vida podrían hacernos lucir impecables, sólo basta con voltear a ver el más reciente look de Natalie Portman donde nos demostró que es la reina de los básicos elevados.

El look de básicos de Natalie Portman

Es difícil no amar a Natalie Portman. La actriz ha conquistado los corazones del mundo entero desde que a sus 13 años participó en la película “Léon: The Professional”. A partir de ese momento, la actriz comenzó a construir una carrera llena de éxitos profesionales y personales. Protagonista de películas exitosas como “El Cisne Negro”, “V de Vendetta” y “Jackie”, Portman se ha consolidado como una de las referencias actorales de la década.

Sin embargo, su alcance no termina ahí pues la joven también ha sido protagonista de múltiples looks deslumbrantes en los diversos eventos a los que va. Su estilo, clásico, determinado y elegante, la destaca en cualquier lugar. Por ello, su más reciente aparición en las calles de Nueva York no ha dejado de entusiasmarnos y llenarnos de inspiración para futuros looks.

Natalie Portman

Portman se encuentra promocionando su más reciente serie llamada “Lady in the Lake” y, para hacerlo, eligió el día de ayer un atuendo compuesto por básicos pero con guiños sofisticados y diferentes.

La actriz portó una camiseta de punto con ligeras incrustaciones de piedras que combinó con unos jeans de terminación ancha; que destacaron por sus dorados botones en la parte superior. Para sus complementos, Natalie incluyó un bolso tote bag de la firma Dior; marca con la que la actriz tiene una estrecha relación. Para no dejar pasar las tendencias, Portman decidió sumarse al furor de los zapatos estilo mary jane para darle ese acabado mucho más sofisticado al look.

Natalie Portman

El pop de color lo integró en su manicure al llevar unas uñas cortas con un color rojo vibrante que contrastó perfectamente con la paleta monocromática del look.