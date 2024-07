Joey King retoma una tendencia de los 2000s para su más reciente 'look'

La actriz nos ha dado mucho de qué hablar a últimas fechas con sus outfits, primero con los looks que lució en el Festival de Cannes, donde la versatilidad de su estilo también impacto en su beauty look, ya que la vimos llevar su melena en toda una variedad de estilos -desde un mini bob hasta messy waves rubias- y ahora, en su última aparición pública, Joey King lleva una melena dorada con un degradado tipo balayage y peinado muy natural e incluso tipo “messy”.

Actualmente se encuentra promocionando dos nuevos proyectos, “A Family Affair”, en donde comparte pantalla con Zac Efron y Nicole Kidman, y “Mi Villano Favorito 4”, en donde hace la voz de Poppy, lo que ha permitido deleitarnos con una gran cantidad de sofisticadas siluetas. Hace un par de días fue invitada al show de Jimmy Fallon para el que apostó por un look firmado por Maison Margiela con el que lucía espectacular.

Joey King en un full- look en denim

Si somos honestos, nunca olvidaremos el icónico atuendo de mezclilla de Britney Spears a principios de los 2000 y mediante el cual hizo match con su entonces novio Justin Timberlake. Un atuendo compuesto por dos piezas, un top tipo corset y una falda maxi. Un look emblemático de la cantante de “…Baby one more time” que marcó una de las tendencias más fuertes de esa década: el total look en denim.

© Getty Images Joey King en Nueva York.

Y ahora, Joey King lo ha retomado de la mejor manera durante sus días de prensa en Nueva York. En esta ocasión, la actriz de 24 años elevó la apuesta de Britney con un vestido de mezclilla súper sexy que incluye un escote recto y cut-outs en la zona del pecho y abdomen mediante los cuales presumió su tonificada figura.

La actriz combinó su vestido con un par de ballet flats y un bolso, ambos en color baby pink, logrando el contraste perfecto entre sexy y preppy. A la par, King fue vista con un atuendo en el que combinó una falda rosa profundo con un top de mesh y transparencias en rosa neón. Un look eléctrico diseñado por Patrizia Pepe.

© MediaPunch/Bauer-Griffin/Getty Images Joey King luce radiante en tonos rosa en Nueva York.

Jared Eng es la mente detrás del estilo de Joey King. Se trata de su stylist de confianza, quien busca mantener una línea coherente entre la personalidad de la actriz y lo que la misma viste. Mantiene un estilo muy femenino y sexy a través de piezas con estampados o colores muy vibrantes. A la par, procura siempre incluir siluetas que favorecen las curvas de la actriz.