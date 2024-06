Selena Gomez se adelanta al otoño en un sofisticado vestido midi con transparencias

Selena Gomez se ha posicionado como un referente de moda y estilo, y sin duda, este ha sido uno de sus mejores años, donde look tras look, no ha dejado de sorprendernos. Recientemente, la vimos en la costa francesa (en el Festival Internacional de Cine de Cannes) para el estreno del filme “Emilia”. Para la ocasión, la cantante apostó por una gran cantidad de outfits con los que lució impecable y elegante dentro y fuera de las alfombras rojas.

De regreso a Los Ángeles, la actriz y cantante ha deslumbrado sus calles con un look que aunque estamos en verano, es ideal para ir planeando nuestros atuendos de otoño. Selena se adelantó a las tendencias -y de forma muy sofisticada y clásica- hizo un guiño al icónico estilo de Merlina.

Selena Gomez luce un sofisticado vestido midi en Los Ángeles

La cantante salió a las calles de Los Ángeles para dirigirse a “The Tonight Show with Jimmy Fallon”. Para la ocasión, Gomez apostó por un atuendo clásico, romántico y súper sexy. Un vestido negro con cuello y puños blancos junto con botones dorados y detalles de transparencias. Este vestido es parte de la colección Versace Otoño/Invierno 2024.

© Getty Images Selena Gomez con su abuelo en las calles de Los Ángeles

En cuanto a accesorios, Selena lleva un clutch negro de Aupen y un par de slingbacks de la misma casa italiana con los que reafirma el carácter clásico y chic de su atuendo. La cantante iba camino con Jimmy Fallon para promover la nueva temporada de la serie “Only Murders in the Buildings” en la que comparte pantalla con Martin Short y Steve Martin.

El beauty look de Selena Gomez

Aunque la actriz es experta en llevar el look relamido o “slicked”, en esta ocasión apostó por llevar su melena suelta, más larga y con partido de lado. Si bien cuando se trata de looks glamourosos apuesta por waves, en esta ocasión se decantó por un blowout noventero, mismo peinado que es tendencia esta temporada.

Gomez lleva un maquillaje súper natural y luminoso en el que resaltó su mirada con un delineado cat eye y el nude perfecto en los labios. El maquillaje fue realizado por su makeup artist de confianza Melissa Murdick, quien también la ha maquillado para eventos importantes como los Golden Globes y las múltiples campañas para su marca de maquillaje Rare Beauty.

Por otro lado, quien estuvo a cargo de su melena fue Marissa Marino, estilista de la actriz, quien también trabaja con clientes como Renée Rapp y Rachel Zegler. Marino se especializa en peinados que lucen “effortless” y muy chic.