Katy Perry revela su nuevo sencillo con ayuda de su 'look' en París

Cuando Katy Perry dijo “Cause baby you are a firework”, lo decía de manera muy literal. Y es que el más reciente look de la intérprete nos dejó con la boca abierta al ser justamente eso: como fuegos artificiales. Desde hace ya un par de meses, Perry ha estado en boca de todos, primero por unirse al club del flequillo corto y luego por mostrar un estilo radicalmente renovado. La cantante volvió al ojo de todos anunciando su partida de American Idol y un próximo regreso a la industria musical.

Hablar de Katy Perry es hablar de nostalgia, ya que su música acompañó la infancia y adolescencia de cientos de personas. Por eso, ver a la cantante en su momento más icónico y fashionista no hace más que causar una gran emoción. Y es bajo este panorama que la intérprete de “Roar”, “Dark Horse”, "California Gurls” y muchos éxitos más, sorprendió al mundo entero al hacer su aparición en una de las semanas más importantes para la moda: la de Alta Costura.

El look rojo vibrante de Katy Perry para su aparición en París

París es el destino del momento ya que las celebridades más top se encuentran visitando esta hermosa ciudad con motivo de la Semana de la Moda y muchos otros eventos en torno a la industria creativa. Cada aparición de las personalidades es una sorpresa por sí misma. Sin embargo, no hubo una que causara tanta sensación como la de Katy Perry.

© Neil Mockford Katy Perry

Al bajarse del automóvil, lo primero que dejó ver fue un mini vestido color rojo vibrante de tela estilo terciopelo con el escote asimétrico. Hasta este momento, todo apuntaba a que la cantante de 39 años llevaba solo un pequeño vestido sofisticado ¡hasta que vimos el resto de la sorpresa! Katy Perry desfiló una enorme cola de más de 90 metros del mismo rojo vibrante. En ella se dejó ver un fragmento de la letra de su próximo sencillo, “Woman´s World” en letras blancas.

© Neil Mockford Katy Perry

Este look fue una nueva versión hecha a la medida e inspirada en una pieza de la colección Pre-Otoño 2024 de Balenciaga. Para complementar el atuendo, la cantante llevó unas medias oscuras y unos tacones negros para hacer el contraste perfecto.

Katy Perry conquista el front row en Balenciaga

Horas más tarde, Katy Perry volvió a romper el internet pero esta vez con un atuendo sensual y moderno para el desfile de Balenciaga en París. En un cambio de vestuario sorprendente, la cantante evolucionó de su tradicional y romántico vestido rojo a un look completamente moderno y con guiños masculinos.

© Stephane Cardinale - Corbis Katy Perry

Para la ocasión, Katy lució un majestuoso abrigo afelpado, muy característico de Balenciaga, con unos leggings con aberturas que se convertían en tacones y unas gafas de sol. Para la parte superior, lo único que destacó fue el abrigo pues la cantante decidió sumarse al estilo shirtless y revelar un poco de piel. Para su cabello, la elección fue una trenza firme y rígida.