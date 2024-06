Joey King llega a la Semana de la Moda en París con un radical cambio de 'look'

¿Joey King es la nueva reina de los cambios de look? Todas las señales nos indican que, efectivamente, lo es. La joven actriz ha sido un referente del mundo de la belleza desde sus primeros papeles en películas como "El Stand de los besos". A partir de ahí, no sólo su carrera despegó sino que se convirtió en inspiración para muchos.

La hemos visto llevar una gran diversidad de looks para eventos como premieres, premiaciones y desfiles de lujo. Adicional a sus atuendos impecables y sorprendentes, King también ha destacado por atreverse a cambiar su cabellera radicalmente en los últimos meses. No importa el color, la longitud o el estilo, Joey King ha sabido cómo sacar el máximo provecho a su melena.

El radical cambio de look de Joey King

Hace tan solo un mes, la joven actriz se encontraba justamente en París para conmemorar lo mejor del cine en el Festival de Cannes. Lo que más sorprendió no fue su vestido amarillo mantequilla sino su peculiar cambio de look; drástico y muy en tendencia. Dicho corte, descrito por su estilista de cabello Dimitri como “Prada bob”, fue una de las mayores sensaciones del festival al presentar un acabado vintage digno de las grandes divas de Hollywood.

Joey King

A pesar de que este corte causó sensación y todo el mundo comenzó a hablar de la versatilidad del mismo, King decidió pasar la página para evolucionar a una nueva etapa; mucho más rebelde y futurista. King no sólo tomó la decisión de regresar al cabello largo que tanto amamos sino que le dio un giro de color. Sí, así es. Joey King, de la mano de Dimitris Giannetos, estilista también de Megan Fox, se inclinó por el rubio platinado con la raíz oscura para asistir como invitada al desfile de alta costura de Balenciaga. Su melena, con caída en delgadas capas, dio una apariencia wet y futurista al beauty look; convirtiéndose así en el complemento perfecto para el top de lentejuelas plateadas y escote pronunciado que llevó la actriz. Sin embargo, no fue el único beauty look que resaltó en la primera fila, aquí te dejamos nuestros favoritos.

© Arnold Jerocki Joey King

Los mejores beauty looks del desfile de Balenciaga en París

© Stephane Cardinale - Corbis Ashley Graham El wet look fue uno de los grandes protagonistas de la noche. Tal fue el caso de Ashley Graham, quien sorprendió con su cabello amarrado y mechones sueltos, perfecto y sofisticado.

© Stephane Cardinale - Corbis Ayaka Miyoshi La actriz y modelo nos sorprendió con la dupla perfecta entre feminidad y masculinidad con un peinado impecable y elegante. Para complementar el corte pixie, la modelo portó unas arracadas chunky que dieron el toque final.