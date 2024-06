Melania Trump muestra cómo darle un toque colorido a un look de verano para Nueva York

El paso de Melania Trump por la Casa Blanca la consolidó como un referente de estilo y elegancia y ahora, en su vida lejos de Washington D. C., sus looks continúan siendo una inspiración para muchos. La ex primera dama de Estados Unidos se dejó ver en Nueva York, esta vez sin su hijo Barron, con un sofisticado atuendo veraniego, al cual le aportó un sutil toque de color con unos tacones de aguja.

© GrosbyGroup Melania Trump lució muy estilosa a su salida de la Torre Trump.

Hace unos días, Melania fue captada saliendo de la Torre Trump, en Manhattan, y aunque no quedó muy claro a dónde iba, algunos reportes señalaron que podía estarse dirigiendo al club de golf que tiene su esposo Donald Trump en Bedminster, Nueva Jersey.

Más allá del misterioso destino de Melania, lo que llamó la atención fue su atuendo, el cual fue, como siempre acertado. Usó una falda de corte lápiz y cintura alta en color verde militar, en contraste con una camisa blanca clásica cuyas mangas llevó arremangadas. Esta prenda básica es una de pieza recurrente en sus looks, y desde sus tiempos de primera dama confió en ella en distintas ocasiones.

© Grosby Group Los zapatos de Melania llamaron la atención por su colorido y original estampado.

Además de sus infaltables gafas oscuras y el discreto bolso negro que llevó bajo el brazo, Melania complementó su look con unos tacones de aguja, los cuales son casi una firma de su estilo personal. El calzado en cuestión destacó por su alegre y colorido estampado. Aunque las imágenes se tomaron a la distancia, al parecer estos zapatos contaban con cierta textura, les daría todavía más singularidad.

Melania cuenta con una extensa colección de zapatos que muchas soñarían en tener, y Christian Louboutin es una de las firmas favoritas en ella. Los tiene en todos lo colores: desde los más básicos negros y nude, hasta en otros tonos más coloridos y, por supuesto, también con estampados únicos.

© Getty Images En mayo de 2019, Melania lució unos tacones de estampado floral de Christian Louboutin.

Su cómodo look total white

Días atrás, Melania fue fotografiada a su llegada a la Torre Trump enfundada en un look aparentemente ‘sencillo’, pero que derrochaba lujo y estilo. La ex primera dama optó por vestir de blanco de pies a cabeza dejó de lado sus amados tacones.

La exmodelo usó unos pantalones blancos junto a una camisa clásica, también arremangada, y unas flats del mismo color. Muchos podrían pensar que era un atuendo fácilmente replicable, pero el exclusivo accesorio que agregó subió tanto de nivel el atuendo que no cualquiera podría imitarlo: un bolso Birkin de Hèrmes.