Emma Stone sorprende en un 'look' con transparencias

Emma Stone robó nuestros corazones al ser elegida para interpretar a Bella Baxter en la película “Poor Things” y, a partir de ese momento, comenzó a conquistar las alfombras rojas con atuendos alegres en colores vibrantes y pasteles. Sin embargo, algunos años antes de enamorarnos de ella como actriz y fashion icon, nos robó más de un suspiro con su participación en “Cruella”, donde la vimos en una faceta mucho más oscura y sofisticada. Hoy, para la premiere de su próximo proyecto “Kind of Kindness”, la actriz regresa al pasado con un look que nos recuerda que “Cruella” y ella se han mantenido unidas estos años.

Las reseñas y los críticos de cine ya apuntan a un proyecto mucho más oscuro y disruptivo que su anterior “Poor Things”. Esta nueva cinta, también dirigida por Yorgos Lanthimos, no solo nos promete una ola de sentimientos en la sala de cine, sino que nos devuelve a la Emma del pasado, con guiños oscuros sin perder la elegancia.

Así fue el look de Emma Stone para la premiere de “Kind of Kindness”

¿Amamos a Emma Stone? Definitivamente. ¿La amamos en colores pastel? Claro. ¿La amamos en atuendos sofisticados? Por supuesto que sí. No importa el atuendo o el color, Emma Stone sabe cómo deleitarnos con sus selecciones de moda y estilo. La premiere de su película “Kind of Kindess” no fue la excepción, pues la actriz hizo su aparición con un atuendo en color negro, perfecto y elegante.

© Jason Howard/Bauer-Griffin Emma Stone

El vestido en cuestión poseía una cualidad en particular que hizo toda la diferencia: las transparencias. El look, diseñado y confeccionado por Louis Vuitton, marca de la que Stone es musa, presenta un diseño de polka dots en mesh que es complementado por un atuendo de dos piezas en la parte inferior. Con mangas largas, este vestido representó elegancia y sensualidad al mismo tiempo.

La actriz decidió mantener el minimalismo en sus accesorios al únicamente incorporar unos tacones del mismo tono y unos aretes de diamantes. Para su beauty look, Stone sorprendió sumándose a la tendencia del wet look, dejando su melena suelta. Sus cejas delineadas y marcadas, sus mejillas rosadas por el blush y sus labios en tonos rosas fueron los elementos que más resaltaron en el maquillaje; que por cierto lució espectacular en combinación con su tono de cabello. Al evento también acudieron celebridades como Willem Dafoe y Margaret Qualley.