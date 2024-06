Naomi Campbell recorre antes que nadie su exposición en un museo británico

Cada año se realizan eventos relacionados con la moda que ilusionan mucho a los apasionados de esta industria. Entre estos destacan exhibiciones que llegan a los mejores museos del mundo y que son protagonizadas por prendas, zapatos, joyería, accesorios y demás artilugios que son parte importante de este trabajo creativo y que es uno de los más importantes en la economía mundial.

Durante 2024 ya se han inaugurado algunas muestras como Sleeping Beauties: Reawakening Fashion, que abrió sus puertas a inicios de mayo y que se puede visitar hasta el 2 de septiembre en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, pero hay otras que están por llegar a las galerías, tal es el caso de Sheer: The diaphanous creations of Yves Saint Laurent, que estará a partir del 25 de agosto en el museo parisino de Yves Saint Laurent o Gucci Cosmos, la cual abrirá el primer día de octubre en el KYOCERA Museum of Art, en Kioto, Japón.

Antes de estas dos, en unos días el Victoria and Albert Museum de South Kensington inaugurará una emocionante exhibición sobre la moda, pero no solo abarcará indumentaria, ya que tiene como hilo conductor a una de las figuras más representativas del modelaje de todos los tiempos, la legendaria Naomi Campbell, un ícono de la moda británica.

De acuerdo con el sitio oficial del recinto donde estará la muestra, se trata de la primera exposición de su tipo, ya que explora la carrera de esta talentosa modelo, pero no solo como la líder de campañas globales y la musa de diseñadores y fotógrafos, sino como una poderosa activista y una figura muy relevante tanto en lo social como en lo cultural.

© Getty Images Naomi Campbell durante un recorrido por su muestra

Naomi Campbell recorre, antes que nadie, su nueva exhibición

Hace unas horas, la modelo de 54 años y quien continúa vigente, estuvo presente en el museo Victoria and Albert, donde pudo ver algo del montaje de esta muestra que promete ser muy exitosa para el recinto inglés, la cual abrirá el 22 de junio y tendrá un valor de 18 libras esterlinas, cerca de 23 dólares.

Durante este recorrido, la modelo posó rodeada de maniquíes color bronce en los que cuelgan algunos de los diseños que la famosa ha usado en pasarelas o en eventos especiales. Entre estos destaca el que recientemente revivió en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes, donde lució un diseño de Chanel que ella misma había desfilado en la década de los 90s.

Para esta visita al museo, la siempre espectacular Campbell portó un impoluto traje blanco con discreta joyería y resaltó que el pantalón recto mostró algunos dobleces en la parte inferior, pues la guapa inglesa decidió llevar este elegante atuendo con tenis, también blancos y de bota.