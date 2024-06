Todo sobre el inusual anillo de compromiso que Matty Healy le dio a Gabbriette Bechtel

Matty Healy, vocalista de The 1975, hizo pública su relación con la modelo Gabbriette Bechtel apenas en septiembre del 2023. La pareja surgió después de que Charli XCX (quien es pareja del baterista de la banda) los introdujera en un evento el año pasado.

La modelo hizo oficial la noticia en sus historias de instagram en una foto de su mano con el anillo en el concierto de su amiga Charli XCX en Nueva York etiquetando al cantante (@trumanblack) y con una leyenda que se leía, “Casarse con el de The 1975 es demasiado BRAT”.

La pareja “goth” del año

Matty Healy fue criticado por el público el año pasado después de su rumorada relación con Taylor Swift. Unos meses después, y tras la última etapa de su tour “At Their Very Best”, el cantante fue visto junto a Gabbriette Bechtel, modelo famosa por sus cejas noventeras y estética gótica.

©@gabbriette



La modelo hizo público su compromiso en redes sociales.

La realidad es que la pareja de Bechtel y Healy siguen una misma línea de estilo, una que podemos definir como roquera y rebelde. Ambos tienden a usar prendas en su mayoría negras y con detalles como roturas, piel y colores neutros. Es por eso que no fue sorpresa que la pareja se decidiera por un anillo poco convencional pero de gran impacto.

Los diamantes negros

Gabbriette presumió su anillo de compromiso en redes sociales. Una pieza única con un diamante negro en el centro rodeado de un halo de pavé de diamantes que lo complementan de manera perfecta. Sin duda una pieza muy original que se adapta a la personalidad de la modelo.

©@gabbriette



Denise Welch, madre de Healy, comentó que su compromiso únicamente es nuevo para el público.

Aunque una silueta clásica en un anillo de compromiso nunca pasará de moda, se ha vuelto una pieza con la que las parejas buscan representar lo auténtico de su amor y el anillo que seleccionó Healy es el claro ejemplo. Se estima que el diamante del anillo de Gabbriette es de alrededor de 9 quilates.

Los diamantes negros han ganado popularidad entre las celebridades, también son conocidos como diamantes carbonados y tienen una composición más cercana a los diamantes puros que los diamantes de colores (como amarillo, rosa o azul). Este tipo de diamantes tienen un origen limitado ya que se encuentran únicamente en Brazil y la República Centroafricana.