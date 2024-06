Este es el accesorio de ‘Bridgerton’ que tardó años en hacerse

La fiebre “Bridgerton” está en su mejor momento. Y es que, a tan solo algunas horas del tan esperado estreno de la segunda parte de la tercera temporada, los amantes de esta historia están con las expectativas a tope. A pesar de que la serie no es para nada nueva, pues tuvo su estreno en 2020, cada temporada ha causado mayor emoción entre su joven público quienes han sido cautivados por cada uno de los personajes.

La historia y el reparto hacen de esta serie una inolvidable pero, hay otros detalles que nos han robado el aliento y hecho suspirar en más de una ocasión. Sí, estamos hablando de la caracterización de los personajes. Tanto el diseño de vestuario, como el trabajo detrás del maquillaje y peinado, han conseguido transportarnos, de inmediato, a otra época. Sin lugar a dudas, es de esperar que cada uno de estos detalles haya sido creado con técnicas artesanales para conseguir esa esencia tan exótica y realista. Sin embargo, existe un elemento en particular dentro de la serie que se llevó el récord por el mayor tiempo invertido en su creación. ¿Puedes imaginar de cuál hablamos?

El accesorio de “Bridgerton” que tardó mucho en ser creado

Si te has familiarizado con las imágenes de la más reciente temporada y, los pequeños spoilers que se han lanzado de los nuevos capítulos, quizá habrás notado que hay un personaje que destaca por su extravagancia y maximalismo: la reina Charlotte. La actriz Golda Rosheuvel es la encargada de dar vida a este personaje que, tal como se espera de una reina con tanto poder, no escatima cuando se trata de su vestuario o sus accesorios. Un aspecto fundamental para entender el estatus social de esos tiempos y la jerarquía dentro de la serie es el diseño de pelucas. Estos elementos se vuelven fundamentales para hablar de estilo, poder y tendencias de aquella época. Y si bien cada una de las pelucas que han sido portadas en la serie tienen mucho que admirar, hay una en particular, que vence a todas.

Quizá a estas alturas ya te estarás imaginando que hablamos de la peluca de cisnes de la reina Charlotte. Este accesorio sin precedentes presenta un agujero en la parte de en medio de la peluca que portó la actriz para dar paso a un mecanismo de cisnes cristalinos que simulan estar nadando en este “paraíso capilar”.

Esta pieza fue creada por Erika Ökvist, quien está a cargo tanto de la peluquería como del maquillaje. Para dar vida a esta idea, Ökvist llamó a un equipo de ingenieros para crear el mecanismo que daría movilidad a la extravagente peluca. Para lograrlo, el equipo se tomó dos años en crear lo que hoy es uno de los elementos más distintivos de la serie. Para agregar aún mayor belleza a este elemento, el equipo incluyó a un artista para crear una pintura de óleo que se convirtiera en el fondo perfecto para este nado de cisnes.