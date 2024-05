Descubre Pikolinos y su propuesta de calzado perfecta para el verano

¿Qué sería de la moda sin el calzado perfecto para acompañar todos nuestros looks? Los zapatos que elegimos son los encargados de transportarnos, de movernos y de llevarnos a descubrir nuevos y emocionantes lugares. Por ello, durante el verano se vuelve crucial contar con el calzado ideal para mantenernos frescos y funcionales sin dejar a un lado el estilo. Bajo esta premisa, Pikolinos se convierte en nuestra opción ideal para un calzado perfecto para el verano -y cualquier ocasión.

Fue en 1984 que Pikolinos, marca con gran linaje en España, nació con una sola motivación: crear zapatos únicos. Es así como, desde su nacimiento, se dio a la tarea de confeccionar de una manera artesanal y especial cada calzado, convirtiendolo en el aliado perfecto para el día a día de hombres y mujeres con un estilo de vida liderado por la funcionalidad. Hoy, Pikolinos forma parte de México y lo hace evidente a través de una colección inspirada en la naturaleza.

Las 4 tendencias de calzado que no pueden faltar este verano

“Perseidas” fue el término que inspiró y dio vida a esta colección que se adapta a cada persona y sus necesidades. Este término hace referencia a la icónica lluvia de estrellas que toma lugar entre los meses de julio y agosto. Es así como Pikolinos encuentra en la naturaleza una fuente de inspiración para su más reciente línea que integra algunas de nuestras tendencias favoritas para la temporada de calor.

1. El azul marino

Son muchos los colores que no pueden faltar en nuestro armario cuando hablamos de calzado. Sin embargo, hay uno que ha logrado conquistar nuestros corazones por la jovialidad con la que recarga todos nuestros atuendos. Se trata del clásico azul marino, un color tan versátil que puede darle un aire de formalidad a tu look y, al mismo tiempo, rejuvenecerlo. Encuentra el subtono o matiz que mejor combine con tu guardarropa para sacar el mayor provecho a esta tendencia. Si quieres un atuendo casual, inclínate por sandalias o zapatos bajos, pero, si lo que buscas es un look más cargado, no tengas miedo de integrarlo en tacones o plataformas.

©CORTESÍA



Si quieres comenzar con un calzado básico, unas sandalias en azul marino pueden ser la mejor opción. Combínalas con un atuendo monocromático para permitir que los zapatos, sean los protagonistas.

2. Loafers

Los mocasines o loafers se han abierto paso como uno de los zapatos más populares y deseados de la temporada. Si bien antes se reservaban para un público que buscaba lucir su calzado con discreción, hoy los loafers nos han demostrado que las posibilidades son infinitas. El principal atributo de inclinarte por este modelo durante el verano es su comodidad. No importa la ocasión, o las necesidades de vestimenta, este tipo de calzado va a convertirse en la opción infalible por excelencia para llegar a tu destino cómoda y glamurosa.

©CORTESÍA



Un par de mocasines en colores básicos como el negro o el blanco serán una de las mejores inversiones que harás este verano.

3. Sandalias

Si hay un calzado perfecto para el verano son las sandalias. Su frescura y atemporalidad las han convertido en las favoritas de toda una generación amante de los zapatos. Ahora bien, si hablamos de sandalias es importante resaltar que existen muchos estilos diferentes de las mismas, y el secreto está en encontrar la que mejor se adapte a cada estilo y personalidad. En el caso de los modelos de Pikolinos, cada una ofrece una comodidad inigualable gracias a su suela ancha y ergonómica; perfecta para vacacionar sin preocupaciones.

©CORTESÍA



Las sandalias en colores tierra serán ideales para salir de vacaciones durante el verano. Combínalas con un maxi vestido y saca el mayor provecho a tu look.

4. Look deportivo

Cuando pensamos en verano y vacaciones, lo último que pensamos es en empacar unos tenis. Sin embargo, este calzado se ha convertido en un must para cualquier escapada que involucre aventura y exploración. Si tu plan de este verano incluye cualquier actividad al aire libre, no dudes en incluir tenis en tu maleta de viaje, nos lo agradecerás. Además, lo mejor de Pikolinos es que a pesar de su gran variedad de modelos y diseños, la esencia minimalista y femenina se mantienen, logrando un look sofisticado y atemporal para cada ocasión.

¿Qué esperas? Atrévete a descubrir todos los beneficios que Pikolinos puede ofrecerte este verano.