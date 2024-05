Detrás del mensaje de ‘A Modo Mío’, la marca colombiana por y para mujeres

A Modo Mío es una marca de mujeres para mujeres. ¿Cómo fue el proceso de crear un equipo que hoy es conformado por 55 mujeres?

La selección del equipo se basa en las capacidades que cada persona tiene. Somos muy incluyentes y no exigimos tener un “certificado” para ser parte de nuestro equipo. Como empresa nos gusta capacitar siempre a nuestro equipo y promovemos el crecimiento de quienes lo conforman. Los bordados de nuestras piezas por ejemplo, no están hechos por artesanas, sino por mujeres que recolectaban café en el campo. No son bordadoras de profesión, pero al darles la oportunidad de trabajar con nosotros les damos la oportunidad de tomar el control de su vida y cambiar el entorno en el que viven.