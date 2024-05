Bella Hadid luce la tendencia del ‘naked dress’ al estilo de Carrie Bradshaw en Cannes

Si alguien sabe darnos de qué hablar en cuanto a estilo y looks es Bella Hadid, nunca superaremos el vestido Schiaparelli con el que hizo su aparición en Cannes tan sólo hace un par de años.

En esta ocasión, la modelo regresó al Festival de Cine y no podemos dejar pasar el parecido de sus looks con los de Carrie Bradshaw en la emblemática serie noventera, “Sex & The City”. ¿Cómo olvidar el icónico “naked dress” de Carrie? Ahora, Bella Hadid optó por esta icónica tendencia retro en la costa francesa.

Bella Hadid y la moda noventera

Parece que la supermodelo y empresaria tiene una afición por la moda noventera, pues tan sólo hace unas semanas la vimos en las calles de Nueva York imponiendo la tendencia de los capri pants con los que lucía muy chic, así como los pantalones low-rise. Y no sólo eso, si no que también fue de las primeras en implementar la tendencia “cowboy” en sus looks. Para esta ocasión, Bella regresó a una de las siluetas más representativas de la década.

©GettyImages



Bella Hadid trabaja con Molly Dickson, quien es stylist de celebs como Sydney Sweeney.

La modelo aterrizó en Cannes hace un par de días, y ya la hemos visto gozar de la playa en la costa francesa así como recorrer su primera red carpet del festival. En esta alfombra roja, Hadid apostó por un vestido café con drapeado y detalles de transparencias diseñado por Anthony Vaccarello, director creativo de Yves Saint Laurent. Mientras que para su beauty look, apostó por unas ondas al estilo old Hollywood y un smokey eye que contrastaba con su piel broncedada.

La referencia a Carrie Bradshaw

Por otro lado, la modelo fue vista caminando en las calles de Niza con un vestido café tipo nude que se asemeja mucho al famoso “naked dress” que llevó Carrie Bradshaw en “Sex & the City”. El vestido original es una pieza de DKNY con spaghetti straps y un largo a la cadera.





La modelo aterrizó el pasado domingo en la costa francesa.

El vestido de Carrie es en un tono ligeramente más claro del que lleva Bella en esta ocasión, pero en cuestión de silueta resulta muy similar. Es por eso que nos atrevemos a decir que si Carrie Bradshaw fuera un personaje contemporáneo, tendría el mismo estilo que Bella Hadid.

La creadora de “Orebella” combinó su vestido color mocha con un par de mules rosadas diseñadas por Prada y accesorios dignos de la auténtica Carrie Bradshaw, un bolso tipo tote de la misma marca y un par de hoops dorados. Como cereza del pastel, la modelo de decantó por un par de lentes oscuros con silueta cuadrada como el match perfecto para el resto de su look.