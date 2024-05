Lauren Sánchez deslumbra con un segundo vestido para la noche de la MET Gala

La vimos llegar y nos impactó. La guapa Lauren Sánchez fue una de las invitadas a la edición 2024 de la gala que celebra al Costume Institute del Metropolitan Museum of Art de Nueva York y su primera aparición la hizo con un espectacular vestido firmado por Oscar de la Renta, pero este no fue el único look que la oriunda de Nuevo México lució para esta noche que paralizó a La Gran Manzana, ya que para la after party decidió portar algo más fluido, pero también espectacular.

Esta es la primera ocasión en la que Sánchez se presenta en el que está catalogado como uno de los eventos más importantes para la industria de la moda –gracias a que en esta noche se recaudan miles de dólares para continuar generando investigación y apoyando a creativos de todo el mundo–, por tal motivo, Lauren debía lucir especialmente radiante y lo logró con cientos de aplicaciones bordadas en la imponente falda de su vestido.

El look de alfombra roja de Lauren Sánchez para la Gala del MET

Con un trabajo superior a las 600 horas, este diseño hecho a medida se trata de una obra maestra de la firma Oscar de la Renta. Junto a su equipo, Fernando García, director creativo de esta casa fundada por el mítico creativo dominicano, se inspiró en la temática ‘The Garden of Time’ para formar el vestido que inició con un corset stralpess con escote corazón, muy favorecedor para Sánchez.

La majestuosidad del look estuvo en la parte inferior, ya que a partir de la cintura, se desplegó una ampona falda de la misma tela negra, pero que soportó el peso de dos mil mosaicos reflejantes con los que se formaban enormes rosas. De acuerdo a la futura esposa de uno de los hombres más ricos del mundo, este trabajo “es un tributo a la fuerza de la resiliencia y la elegancia de la metamorfosis”, ya que encarna la noción de que, incluso lo fracturado, puede forjar una belleza impresionante.

El segundo atuendo con el que Lauren Sánchez sorprendió en la noche de la gala del MET

Aún tratándose de una de las piezas más especiales de la noche, la también piloto de helicóptero tuvo a bien cambiar su outfit para la after party y a través de redes compartió que, de la mano de su futuro esposo, deseó continuar la fiesta con un atuendo un poco más cómodo, pero igual de espectacular.

Se trata también de un diseño de Oscar de la Renta, pero de corte midi y en tono blanco con una particularidad muy favorecedora y divertida. Lauren lució esta pieza de la colección Pre-Fall 24, el cual inicia con un escote recto y sin tirantes, pero el detalle más especial se encuentra a partir de la parte inferior del pecho, de donde se desprenden largos flecos de finos y coloridos hilos que recorren todo el contorno de la pieza y dan muchísimo movimiento.

Lauren complementó este fluido vestido con aretes naranja y extralargos. Llevó sandalias finas de tiras y una bolsa brillante en tono plateado, que fueron los complementos ideales para su cita nocturna.