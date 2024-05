Así es como se llevan los pantalones ‘low-rise’ esta temporada según Sydney Sweeney

La mezclilla es uno de los materiales más populares no solo en el mundo de la moda, sino que basta salir a la calle para notar la cantidad de personas que llevan un par de pantalones de mezclilla. La realidad es que es un tipo de material muy versátil, fácil de combinar e ideal para (casi) todo tipo de situaciones.

Sydney Sweeney se ha vuelto fuente de inspiración para nuestros looks de street style gracias a su siempre impecable estilo, y en esta ocasión, nos demuestra la manera más stylish de llevar un full-outfit de mezclilla. La actriz fue vista en las calles de Nueva York hace un par de días, seguramente asegurando los últimos detalles de su atuendo para la MET Gala, la cual se llevó a cabo el día de ayer.

Los looks de mezclilla de Sydney Sweeney

El primer look de la actriz consta de un mini vestido en denim oscuro con detalles de estoperoles y trenzas. Tiene una silueta entallada que acentúa la cintura de la actriz y cut-outs en los hombros de Alexander Mcqueen. Sydney demuestra que lo único que necesitas para elevar un outfit de mezclilla son detalles y accesorios. En esta ocasión, apuesta por unas gafas oscuras, un par de pumps blancos y una mini bolsa del mismo color.

©GettyImages



Sydney Sweney en las calles de Nueva York.

Para su segundo outing, la protagonista de “Anyone But You” se decidió por un look de mezclilla sobre mezclilla, pero no a manera de lo que muchos llaman un “canadian tuxedo” (esmoquin canadiense) que consiste en unos pantalones de denim combinados con una chamarra del mismo material. Esta vez, la modelo lleva un tube top de mezclilla combinado con unos pantalones low-rise de corte ancho que le dejan ver lo que parece ser unos boxers.





La mente maestra detrás de su estilismo es Molly Dickson.

Completó el segundo look con botas negras, cinturón, gafas y de nuevo su clásica bolsa mini blanca. Este atuendo firmado por Miu Miu, nos da todas las vibes dosmileras que queremos replicar este verano. La actriz es embajadora de la marca, y fue también la firma elegida para sulook en la Gala del MET.

Inspiración de mezclilla sobre mezclilla

Ambos looks de mezclilla nos hacen pensar en la moda dosmilera, cuando celebs como Britney Spears y Posh Spice llevaban denim-on-denim como su combinación confiable para el día a día. Si tu también quieres llevar un combo completo de mezclilla, la clave para hacerlo está en encontrar piezas que sean del mismo tono o por lo menos muy parecido, verás que es clásico e insuperable.