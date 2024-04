Lana del Rey se suma al ‘cowboycore’ para el segundo fin de Coachella

Seas fan o no de Lana del Rey, seguro te sabes un par de sus canciones (aunque no lo sepas). Y sus fans enloquecieron después de verla y escucharla cantar los últimos fines de semana en Coachella, el festival de música más icónico en California.

El estilo de Lana del Rey

Ahora, si eres toda una fashionista igual que nosotros, habrás notado que la cantante no sólo dio una interpretación memorable, si no que sus looks fueron espectaculares. Desde su peinado estilo vintage chic hasta sus atuendos con aplicaciones con los que iluminó el escenario.

La cantante trabajó de la mano de Molly Dickson, su stylist de confianza para asegurarse de que hubiera uniformidad en todo lo que implicaba su vestuario. Molly trabaja también con algunas otras de nuestras celebs favoritas como Sydney Sweeney, Ariana Greenblatt y Camila Mendes.

Los looks de Lana en Coachella

La primera semana, Lana lució dos looks azules con aplicaciones y transparencias diseñados por Dolce&Gabbana únicamente para su performance. Y este segundo fin, la cantante también lució diseños de la maison italiana pero ahora con un giro distinto.

©@honeymoon



Diseños de Dolce&Gabbana para Lana del Rey.

Durante su segunda presentación, Lana del Rey vistió un vestido negro con aplicaciones y un velo del mismo color que después cambió por un set de piel negro con estoperoles y flecos con un cinturón que llevaba su nombre. Esto tiene que ver con la nueva etapa de la artista, ya que hace unas semanas anunció que su siguiente álbum será country.





La cantante anunció que el género de su siguiente álbum será country.

Recordemos que una de las maneras en las que los artistas le hacen promoción a sus álbumes, es a través de atuendos o cambios de look. Dua Lipa, por ejemplo, cambió el color de su pelo para su nuevo álbum. Beyoncé lleva toda una temporada luciendo atuendos vaqueros después de lanzar “Cawboy Carter”, y ahora, tras la nueva imagen de Lana, la cantante no será la única.

Su aparición en Coachella

La semana pasada, la cantante invitó a Billie Eillish a cantar “Happier Than Ever” y “Ocean Eyes” para después cerrar con ambas cantando“Video Games”, el público enloqueció. Eillish se pronunció como fan de Lana y después salió del escenario para dejarla terminar su set.

©@honeymoon



Lana mencionó que Billie es la voz de la Generación Z.

Ayer, Camila Cabello subió al escenario con Lana para cantar ante el público su canción más reciente “I LUV IT”. Cabello presumió su melena larga y rubia durante su aparición. La cantante y exnovia de Shawn Mendez estrenó este cambio de look para hacer promoción a su último lanzamiento.