Lea Michele debuta su ‘baby bump’ en un maxivestido rojo

No hay nada más emocionante que ver a las celebridades que marcaron nuestra infancia y juventud convertirse en mamás. Es imposible no quedar sorprendidos cuando nuestras actrices favoritas aparecen desfilando en alfombras rojas o eventos prestigiosos mientras lucen con orgullo su baby bump. Esta montaña de emociones se incrementó la tarde de ayer cuando Lea Michele tuvo su primera aparición en público desde que anunció su embarazo con su esposo Zandy Reich.

Hace tan solo unos días, la actriz compartió con su comunidad en redes sociales que su esposo y ella estaban en espera de su segundo bebé. Lea posó en unas fotografías con un look completamente blanco que dejaba al descubierto su pancita. “Mamá, papá y Ever (su primogénito), están más que contentos”, escribió la protagonista de “Glee” para presumir la noticia llena de felicidad. A partir de ahí, los seguidores de la actriz no dejaron de compartir con emoción la nueva noticia. No fue hasta ayer, que Lea Michele tuvo su primera aparición mostrando este nuevo embarazo y lo hizo con un atuendo colorido y elegante.

©leamichele



La actriz compartió con sus seguidores esta noticia con mucha emoción.

Lea Michele y su look en rojo para presumir embarazo

La primera aparición de Lea Michele tras el anuncio de su segundo embarazo se dio por motivo de la gala benéfica“Hope Rising Benefit” en Nueva York. La joven actriz fue vista desfilando en la alfombra roja del evento luciendo un espectacular vestido holgado encolor rojo vibrante de Michael Kors. El vestido se ajustaba al cuello adornándolo con un aro dorado que daba una apariencia elegante al look. El atuendo dejaba al descubierto la espalda con una caída impecable.

©GettyImages



Esta no es la primera vez que la actriz luce un outfit en color rojo pues en más de una ocasión ha optado por este tono.

Para los accesorios y el beauty look Michele mantuvo la esencia minimalista que tanto la distingue. La actriz dejó su larga cabellera suelta con las ondas naturales que la han caracterizado desde sus inicios en la serie de “Glee”. Los accesorios hicieron juego con el detalle del cuello pues la actriz portó brazaletes y anillos dorados. Este look, perfecto y cómodo para todas las futuras mamás, lució junto a otras personalidades invitadas a la gran noche como Paula Zahn y Donald Newhouse. Para finalizar una velada memorable, Lea Michele cautivó a los asistentes al interpretar una canción durante la celebración de la gala.