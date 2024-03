La relación entre Sharon Fonseca y su pequeña Blu ha sido motivo de emoción cuando la modelo ha publicado fotos de ambas en sus redes sociales. La pasión por la moda y la ropa de Fonseca se ha contagiado a su pequeña hija quien, a sus 3 años, ya ha derrochado estilo con los outfits que prepara Sharon para ella. Recientemente, pudimos ver una fotografía donde la modelo compartió un día especial con su hija en compañía de caballos. Todo parece indicar que la pequeña Blu sabe cómo divertirse en un día en la naturaleza.

Lo que más conmovió en las fotografías publicadas por Fonseca fue el matching look que ambas llevaban. Para la ocasión, madre e hija portaron atuendos full denim, tal como la tendencia actual lo ha dictado. Sharon sabe cómo crear el mejor matching look para mamá e hija con prendas que se adapten al estilo y comodidad de ambas. En esta ocasión, Sharon y Blu crearon el atuendo con unos jeans básicos y una camisa de mezclilla en un tono ligeramente más oscuro de denim. Para complementar el atuendo, ambas portaron botines cafés y un suéter color hueso amarrado en el cuello.

©sharonfonseca



El matching look de Sharon Fonseca y la pequeña Blu nos confirma que el full denim está de moda.

Para hacer mucho más combinado el look, Sharon aprovechó para llevar el mismo peinado que su hija. Ambas lucieron una coleta de caballo para demostrar que este hairstyle es perfecto para pasar un día de campo junto a la naturaleza. Esta no es la primera vez que mamá e hija sorprenden con un atuendo similar o completamente igual ya que en diferentes ocasiones las hemos visto deslumbrando con el mismo estilo. Incluso, hemos visto a la familia completa, junto a Gianluca Vacchi, luciendo looks similares mientras comparten momentos especiales juntos.

©sharonfonseca



La familia entera disfruta de momentos muy especiales juntos.

Celebridades que han llevado el matching look con sus hijos a un nuevo nivel

Sharon Fonseca nos demuestra todas las posibilidades que existen cuando hablamos de armar looks en conjunto entre papás e hijos. Ella se ha unido a las celebridades que han optado por vestirse en coordinación con sus hijos para regalarnos inspiración para el guardarropa de los más pequeños.