Después de su radical corte de cabello a un sofisticado bob y su última aparición durante la Semana de la Moda en París para el desfile de Loewe,Eiza González nos ha dejado claro que su estilo ha evolucionado y que oficialmente ha entrado a su cool girl era.

Con un sinfín de proyectos este año, entre ellos “The Three Body Problem”, la serie de Netflix y el filme a estrenarse, “The Ministry of Ungentlemanly Warfare”, la actriz mexicana ha iniciado el año con el pie derecho, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de ella.

El look primaveral de Eiza González

Para su reciente participación en el festival de cine South by Southwest, en Austin, Texas, la actriz y modelo sorprendió con un conjunto firmado por Versace que grita primavera. Y con la reciente alza de las temperaturas, su conjunto de short y camisa corta es ideal para la temporada. Su look consistió en un conjunto rosa con blanco de shorts de cuadros y camisa de rayas y cuello blanco -lo cual nos demuestra que se vale jugar con los estampados- y la estrella de su look, un calzado que ha dominado las tendencias para esta temporada: unos tacones de punta cuadrada blancos con correa slingback, también de Versace. Como accesorio, Eiza sólo llevó unos delicados earcuffs plateados y un maquillaje natural y radiante que resaltaba sus facciones.

Además de este fascinante y muy chic look, la actriz compartió en su cuenta de TikTok un divertido video sobre su experiencia en Austin y la premiere de “The Three Body Problem”, donde lució también un conjunto sastre con aires modernizados de minifalda en azul marino y un femenino vestido rojo que caía sobre unos short negros.

¿Cómo llevar la tendencia de zapatos blancos como Eiza González?

El atuendo de la talentosa mexicana está inundado de tendencias para primavera, desde los minishorts, que junto a las minifaldas, han inundado la temporada de calor desde el año pasado gracias a propuestas de firmas como Miu Miu; hasta los tacones con correa slingback, que celebs como Hailey Bieber han traído de regreso, y la punta cuadrada que nos remonta a la moda de los dosmiles. Por otro lado, el calzado blanco también se ha impuesto dentro del street style de las semanas de la moda más exclusivas, como una apuesta firme y muy estilosa para llevar esta temporada de primavera verano.

Así que te dejamos algunos looks, para que te decantes por el nuevo color -muy fresco, chic y femenino- que dominará el calzado esta nueva temporada.