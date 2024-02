Ariana Grande presume mini vestido de flores 3D

Estamos a pocas semanas de la llegada de la primavera y, con ella llegan los estampados florales y los atuendos llenos de colores. Ariana Grande sabe cómo anticiparse a la temporada y, además, lo hace portando una de las tendencias más vistas en las colecciones de Ready-To-Wear para Primavera-Verano 2024.

Si algo ha caracterizado el estilo de Ariana Grande a lo largo de los años es la feminidad de sus looks. Desde vestidos llenos de tul estilo princesa, hasta vestidos rosas con estoperoles, la cantante y próxima protagonista de la película “Wicked” nos da el ejemplo perfecto de cómo llevar las prendas más elegantes y chics de la temporada. En esta ocasión, Grande sorprendió tras publicar una fotografía en redes sociales con un vestido floral listo para recibir a la primavera.

El vestido de flores 3D de Ariana Grande

Durante la reciente temporada de desfiles alrededor del mundo, hemos visto muchas tendencias que no podemos esperar para implementar en nuestros looks. Sin embargo, una de las más presentes para la próxima temporada son los detalles florales tan característicos de la primavera pero, esta vez, con un giro que le dará el toque final a cualquier atuendo. Se trata de detalles florales en 3D que han acompañado los desfiles de algunos diseñadores como Balmain, David Koma y muchos otros.

Ariana Grande tomó esta tendencia y nos mostró cómo adaptarla para la primavera y el cambio a un clima más caluroso. A través de su publicación en redes sociales pudimos verla lucir un mini vestido con escote de un solo tirante lleno de flores en 3D. Los colores más predominantes son el verde, el rojo, el rosa y el blanco; combinación ideal para recibir la nueva estación del año. Ariana acompañó el vestido con unos tacones color rojo. Todo el look tuvo una esencia llena de fantasía que ha caracterizado a la cantante en las últimas semanas desde el lanzamiento del primer trailer de “Wicked”.

El look de Ariana no solo está cargado con una esencia femenina sino que representa un trabajo artesanal. Diseñado y creado por Oscar de la Renta, es una obra de arte por sí misma. La casa de diseño compartió en su cuenta de Instagram el proceso de confección del vestido. Las flores fueron bordadas completamente a mano por las maestras costureras de la maison. La realidad es que las flores no son solo un detalle añadido al vestido sino que ellas mismas forman la silueta del vestido sobre una tela ligeramente transparente. Este atuendo fue seleccionado y estilizado por Mimi Cuttrell para la gira promocional de la próxima película de Ariana Grande.

