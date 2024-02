Becky G y Sofia Richie juntas y en abrigos coordinados durante New York Fashion Week

El popular Oyster Bar en la estación Grand Central en Nueva York fungió como sede de un alegre y festivo desfile sin precedentes. La firma americana de moda Tommy Hilfiger eligió esta emblemática locación para llevar a cabo un show y presentar su colección otoño-invierno 2024 junto a Questlove como DJ y el aclamado músico Jon Batiste como invitado especial.

Convirtiendo el reconocido bar de ostras en un club llamado “The Tommy” por una noche, la firma invitó a celebridades como Sylvester Stallone -quien asistió para apoyar a su hija Scarlet Stallone en la pasarela- y la cantante de K-Pop Nayeon en el front row del espectacular desfile. Y aunque un sinfín de personajes disfrutaron de la música mientras bebían cócteles y admiraban cada uno de los looks, fueron dos invitadas las que se llevaron todo el protagonismo de esta noche de Fashion Week: Becky G y Sofia Richie.

La coleccion otoño-invierno 2024 de Tommy Hilfiger

Bajo los techos abovedados de ladrillo de la Gran Central, los invitados al desfile de Tommy Hilfiger se sentaron cómodamente en coloridos y aterciopelados booths mientras postraban sus celebratorias copas de vino blanco y cócteles de la casa en las mesitas posicionadas en cada uno de sus lados. Guiños en rojo, azul y blanco (colores emblemáticos de la marca) se podían apreciar en cada uno de los detalles: desde los posavasos, a los cojines de rayas y la lujosa alfombra azul marino.

“Manténganse alejados de las puertas, por favor” se anunció en el altavoz antes de comenzar el show. Una serie de modelos comenzaron a desfilar entre los pasillos mientras lucían la nueva colección de la casa que, aunque de carácter old fashioned, mostraba el clásico estilo americano que tanto define a Tommy Hilfiger. Camisetas de rugby, pantalones de corte recto, suéteres ricos en textura y color, bufandas oversized y chamarras de estilo varsity inundaron la pasarela, reafirmando una vez más, que la consistencia es clave para Tommy Hilfiger.

Becky G y Sofia Richie

Becky G y Sofia Richie compartieron un icónico fashion moment en abrigos coordinados durante el desfile de Tommy Hilfiger

Dentro de las celebridades invitadas al desfile se encontraba la cantante estadounidense de raíces mexicanas Becky G, quien tomó asiento durante el desfile a un lado de la actriz Kelly Rutherford y la it girlSofia Richie. Richie, quien ha dado mucho de qué hablar durante esta semana de la moda gracias a sus impactantes looks de newly pregnant, compartió un momento BFF junto a la cantante, que entre risas y miradas mostraron a las cámaras sus coordinados outfits: un par de trench coats color beige.

Becky G optó por un look misterioso y sensual al combinar su corto abrigo con unas espectaculares botas altas de piel en color camello. El toque final se lo dieron sus ovaladas gafas de sol que nos hicieron recordar a la película de “Matrix”. En cuanto a Richie, la soon to be mom optó por un trench coat XXL, el cual combinó con una camisa blanca que cobró protagonismo a través de las solapas del abrigo. Un suéter sobre los hombros y joyería a juego fueron el complemento perfecto para un look tan chic como sofisticado.

Definitivamente una declaración de estilo por parte de estas dos íconos de la moda.

