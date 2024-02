Los conjuntos siempre serán un acierto en tu guardarropa porque no sólo no tienes que pensarle mucho por las mañanas a la hora de vestirte, si no que también funcionan como dos piezas por separado. La falda la puedes llevar con una t-shirt gráfica, camisa o blazer, mientras que el chaleco lo puedes llevar con jeans, pantalón de vestir, debajo de un traje o con otra falda.