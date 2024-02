Conoce los detalles para tener una boda ‘coquette’

El estilo coquette está por todos lados. No cabe duda que esta estética nos ha permitido experimentar con nuevas maneras de llevar nuestros looks, de elegir accesorios y hasta de decorar nuestras casas. Si tu boda está en puerta y no sabes cómo incorporar este estilo lleno de feminidad a tu planeación, te damos algunas ideas para llevar detalles coquette hasta el día de tu boda.

Así puedes llevar el estilo ‘coquette’ en tu boda

Un vestido de novia coquette es posible

Elegir el vestido ideal para un día tan esperado, no es una tarea sencilla. Si eres de las novias que quiere dejar a un lado el vestido blanco tradicional para llevar uno que se adapte más a la tendencia del momento, tenemos grandes noticias para ti. Existen muchos detalles que pueden darle ese toque totalmente coquette a tu vestido y ayudarte a salir de lo común. No tengas miedo de experimentar con los encajes e incluso dejarte llevar por un corset. Si los moños, tan icónicos en esta tendencia, son tu debilidad, puedes incluirlos de diferentes maneras en tu atuendo nupcial. Ya sea que quieras acaparar miradas con un moño de gran tamaño o prefieras discretos detalles en la parte de atrás del vestido, incluir moños puede elevar tu look a nuevos niveles.

No olvides que el full white ya no es la única opción y puedes experimentar con toques de color en tu atuendo. Desde detalles en flores rosadas hasta un vestido completamente rosa, incluir un tono nuevo para ese día tan importante puede hacer toda la diferencia.

©Launchmetrics Spotlight





Resalta con accesorios

Si prefieres inclinarte por pequeños detalles que den un toque coquette a la ceremonia sin robar toda la atención, puedes hacerlo a través de los accesorios. Un velo de encaje o con detalles de flores puede ser el complemento perfecto si tu vestido es minimalista y discreto. También puedes optar por llevar guantes que estilicen tu look y den esa esencia femenina. Otros accesorios más sutiles que pueden ayudarte a convertirte en una novia coquette son los broches con detalles de flores, los aretes de perla o las ligas de encaje con detalles rosas.

©Launchmetrics Spotlight





La clave está en las flores

Una fiesta coquette no estaría completa sin las flores correctas. Tu decoración nupcial también puede estar rodeada de nuestro estilo favorito al elegir tonos color rosa en las flores. Desde tu ramo de novia hasta el ramo de tus damas o los arreglos de la ceremonia, elegir tonalidades pasteles y blanco de rosas, claveles o peonias puede ser un toque inolvidable. Otras maneras de llevar tu decoración al plano coquette es incluyendo listones color rosa en diferentes detalles de la boda.

©Launchmetrics Spotlight





Estas celebridades han tenido bodas con estética ‘coquette’

Muchas de nuestras celebridades favoritas han celebrado su amor con detalles que definitivamente podríamos definir hoy como coquette. Una de nuestras bodas favoritas del 2023 fue la de la gimnasta Simone Biles junto al jugador Jonathan Owens quienes deslumbraron con una ceremonia rodeada de arcos de flores en tonalidades blancas. Además, el vestido de Simone incluía detalles florales en encaje que hicieron un match perfecto con la decoración.

La unión de Nadia Ferreira y Marc Anthony fue un claro ejemplo de cómo unir una boda coquette con una ceremonia tradicional y elegante. Un camino de flores recibió a los recién casados en donde la novia también eligió unas mangas en mesh con detalles florales en ellas.

Una pareja que también se inclinó por detalles coquette fueron Joey King y Steven Piet, quienes tuvieron tonalidades pastel tanto en el ramo de novia, el ramillete y el magnífico venue lleno de flores de colores con predominancia al rosa.

