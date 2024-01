Sharon Fonseca viaja con mucho estilo y estas son sus claves

Sharon Fonseca es una guapa venezolana que en 2020 se convirtió en madre junto a su pareja, el extrovertido empresario y celebridad del internet italiano, Gianluca Vacchi. Desde que se dio a conocer su relación, la diseñadora de moda ha crecido en popularidad y actualmente supera los 6 millones de seguidores en Instagram, en donde muestra su lujoso estilo de vida junto a su pareja y su hija.

En su más recuente publicación, la también modelo compartió que hizo un pequeño viaje por Milán para el cual “empacó ligero” y lo que realmente nos encantó fue ver el gran estilo que tiene para viajar, ya que mezcló muchas de las tendencias actuales y creó algunos looks muy afortunados con los must para este invierno y los de la próxima temporada.

Así es el estilo para viajar de Sharon Fonseca

No hay duda que una prioridad al momento de elegir un look para viajar es estar cómodo, pero eso no significa no mostrar tu esencia a través de un outfit confortable y Sharon es la viva imagen de esta máxima del estilo. Ya que para su corta escapada a Milán la empresaria decidió lucir muy cozy para sus compromisos.

Uno de sus looks inició con medias gruesas negras y un top de cuello alto para amortiguar el frío. Sobre esta base combinó dos texturas también en negro, una minifalda en corte recto de pana y un suéter de punto muy calentito.

Al momento de agregar accesorios, Fonseca no escatimó en tendencias y decidió complementar su outfit básico portando un long faux fur coat ideal para el mob wife look que está en todas las redes sociales y que evoca al estilo clásico de una mujer rica.

Otro de los complementos de este atuendo fueron sus ballerinas, que sin duda son los zapatos ideales para viajar, caminar, conocer y estar cómoda, pero sobre todo, es el calzado más popular en estos días y lo hemos visto en todas las pasarelas. Van bien con jeans, hasta con los vestidos más espectaculares.

Para el look de Sharon no podía faltar una bolsa y al tratarse de un viaje, claro que la mejor opción fue una oversized Niki de Yves Saint Laurent, la pieza de piel granulada con strap metálico sin duda fue una gran aliada de la también influencer para no dejar nada olvidado. Joyas discretas y french tip nails complementaron su sofisticado atuendo que es una verdadera inspiración para viajar perfecta.