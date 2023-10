Gianluca Vacchi revela qué provoca sus discusiones con Sharon Fonseca: ‘Soy un volcán...’

Fue en 2018 cuando los caminos de Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca se cruzaron, sin que ellos pudieran imaginar que no solo serían una pareja sólida, sino también una familia. La pareja se volvió inseparable, y en redes sociales se encargó de derrochar amor y muy buen ritmo con sus videos virales. El empresario italiano y la modelo venezolana escribieron un importante capítulo en su historia juntos en octubre de 2020 con el nacimiento de su hija Blu Jerusalema. Muchos podrían pensar que su vida es perfecta y sin complicaciones, pero no es así. El también DJ se ha sincerado sobre su vida junto a Sharon y ha confesado que si bien no es frecuente, las discusiones existen.

Gianluca charló con Daniela Calle y María José Garzón (Poché) para su podcast Human Of Interest, y en conversación abordó su papel de padre y pareja. “La única cosa que me puede hacer sentir mal es saber que Sharon y Blu no se sienten bien por algo que yo hago. Esta es la única cosadonde yo de verdad me pongo en discusión”, confesó. “Tengo la fortuna de que Sharon es una persona que tiene una sabiduría que no es típica de su edad, entonces no se va a sentir mal por algo así que no tiene importancia”, comentó.

El empresario admitió que antes de la modelo fue “medio soltero o medio empeñado por periodos”. “Después llegó Sharon y cambió todo”, admitió. Ante la pregunta directa de una de las anfitrionas sobre los motivos por los que él y la venezolana pelean, Vacchi respondió con total sinceridad, reconociendo cierto rasgo de su carácter que quizás no muchos conocían.

“Peleamos muy poco, muy poco”, aseguró. “Si a veces discutimos, discutimos más por maneras de expresarse. Yo soy un volcán, soy un hombre que explota en un segundo y ella es lo opuesto totalmente”, explicó Gianluca. “Entonces, a veces estas dos maneras de ser explosivo y de quedarse con las cosas adentro tienen un conflicto, es un diferente idioma en el sentido de que es una diferente manera de comunicación que necesita una traducción”, explicó.

“Porque yo y ella estamos de acuerdo sobre todos los factos de sustancia en la vida. A veces tenemos un problema en el sentido de que yo exploto y esta explosión dura 30 segundos y después me pongo con la sonrisa. Ella ve esta explosión y se queda tres días con el dolor por haberme (visto)”.

“Yo a veces le digo: ‘¿Por qué no reaccionas más? ¿Por qué te cuesta 3 horas hacer un post y a mí 3 segundos?’”, dijo al hablar de lo diferente que puede ser a la venezolana. “Pero al final se tiene que entender que no somos todos iguales, una vez yo no aceptaba esto, con ella estoy aprendiendo a aceptar que no somos iguales. Gianluca admitió ser terco, pero dijo que Sharon “logró encontrar la llave para que yo me ponga en discusión”. Y es que el empresario había señalado que antes de la modelo estaba satisfecho con su forma de ser: “Es la razón por la cual es la madre de mi hija”.

¿Tuvo miedo al compromiso?

En la charla, le preguntaron a Gianluca si en algún momento tuvo miedo o le preocupó el compromiso y establecerse con alguien para crear una familia. “Me preocupó por toda la vida, muchísimo. La idea de la pareja, de compartir con la familia de tu pareja siempre me preocupó porque estaba enfocado en mí mismo”, reconoció.

“Lo que me pasó ahora es que entendí que al final una persona es ella y su maleta de vida que se lleva atrás, y si tú amas a esta persona aprendes a amar la maleta de su vida. Yo amo a la familia de Sharon. Hoy yo no tengo más familia en el sentido original, perdí mis padres, entonces mi familia es la familia de Sharon”, expresó el empresario. “Pero tuve miedo toda mi vida de ponerme en una lógica como esta, la veía como una reducción de mi fuerza singular y lo que ella logró hacerme entender a través de la calidad de vida, de la serenidad que me transmitió es que a veces la unión familiar es una fuerza muy grande”, reflexionó.

Vídeo Relacionado: Ariana Grande debe pagar 1,25 millones a su ex-esposo tras divorcio Loading the player...