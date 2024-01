Coquette, originaria del francés, es una palabra que traducida al español fue muy escuchada en la etapa infantil de, prácticamente, cualquier latina. Coqueta hace referencia a lo femenino, a lo considerado atractivo en una mujer, y en los últimos días hemos visto su gran auge, convirtiéndose en una tendencia y, nos guste o no, inspirando el estilo de muchas mujeres.

El regreso de esta estética tuvo sus primeras apariciones en 2021. A mediados de 2023 ya era más popular en los trendings de las distintas plataformas sociales como TikTok e Instagram, pero lo que va de 2024 ha sido una explosión en todos lados. Entendida como la accesorización con moños, pelas, olanes, peluche y colores pastel –en su mayoría–, esta moda es de la que todo mundo está hablando.

Con fuentes de inspiración que van desde Lana del Rey, hasta Minnie Mouse y Daisy, hay importantes exponentes de lo coquette en la industria del entretenimiento y una de ellas es Ester Expósito, quien lleva algunos meses portando este look and feel aunque todavía no era considerado una tendencia tan fuerte. Aquí te dejamos las pruebas de que la española es una diosa coquette y no lo habíamos sabido apreciar.

El estilo coquette de Ester Expósito