La espectacular Amal Clooney deslumbra con un vestido amarillo ideal para Navidad

Ya sea con vestido lencero por las calles de Venecia o con un exclusivo diseño para los eventos más importantes de Hollywood, Amal Clooney nunca se equivoca y en su más reciente aparición pública quedó establecida esta teoría, ya que para la presentación de un importante proyecto de su esposo, la abogada brilló, literalmente, a su paso por la alfombra roja.

La cita fue para la presentación de ‘Boys in the boat’, el trabajo más actual de George Clooney como director y como parte de la agenda que tiene para la promoción, el histrión de 62 años asistió a esta fiesta del brazo de su inseparable esposa de ascendencia libanesa.

El look amarillo de Amal Clooney en la presentación de ‘Boys in the boat’

Para esta especial noche, la activista social lució muy glamourosa con un largo y delicado vestido amarillo brillante que resaltó todos sus atributos. El escote muy amplio, estaba sostenido por dos finas tiras, mismas que apenas se veían gracias a su peinado: pelo suelto y ligeramente ondulado.

Ajustado al abdomen y con una espectacular caída, este vestido dejó ver, en muy pocas ocasiones, la elección de zapatos, unos pumps de punta metálica que combinaron con su golden box bag, la cual llevó como único accesorio. Sobre su maquillaje, tan sobrio como siempre, pero resaltando su belleza natural.

Aunque sencillo, este sofisticado atuendo ya se ha convertido en uno de los más icónicos de esta temporada, ya que el color –aunque sabemos que para estas fiestas nada mejor que el rojo–, lo convierte en ideal para una noche navideña llena de elegancia y diversión.

Las otras ocasiones en las que Amal Clooney ha usado amarillo

Dicen que ‘quien de amarillo se viste, en su belleza confía’, y claramente Amal es una mujer llena de confianza, ya que esta no es la primera vez que la esposa de Clooney elige el este color como protagonista en su look. Podríamos recordar el corto y divertido vestido de lentejuelas que usó durante la promoción de la película ‘Ticket in Paradise’ en Londres, sin duda este podría ser una excelente opción para disfrutar de una alocada fiesta de año nuevo.

Entre sus atuendos en esta tonalidad también cuenta con el memorable vestido midi que llevó con la realeza británica cuando asistió a la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle. Esta pieza en mostaza la hizo destacar entre todos los invitados con un corte muy elegante y la exacta combinación entre el look y su tocado.

Vídeo Relacionado: Estas zapatillas también funcionan como una impresora de tinta tradicional. Loading the player...